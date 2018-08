El legendario Robert Redford se despide de la actuación a los 81 años

El legendario actor y director de cine Robert Redford, de 81 años, anunció el lunes su retiro de la actuación tras una larga y fructífera carrera, pero aún no está dispuesto a decir adiós a la dirección.

El veterano galán de ojos azules y tez curtida por el sol, ganador de dos premios Oscar, dijo a la revista Entertainment Weekly que The old man & the gun, el filme de David Lowery basado en una historia real en el cual encarna a un ladrón de bancos que fue atrapado 17 veces y se escapó otras 17, será su última película.

"Nunca digas nunca, pero concluí que hasta aquí llego en términos de actuación, y avanzaré hacia la jubilación tras esto porque lo he estado haciendo desde que tengo 21", dijo Redford a EW.

"Pensé, ´Bueno, es suficiente'. ¿Y por qué no salir con algo que es positivo y muy optimista?", añadió la estrella, una de las más queridas y respetadas de Hollywood.

Un gran elenco lo acompaña en su última película, que también produjo y que será estrenada el 18 de septiembre por el estudio Fox Searchlight: Sissy Spacek, Danny Glover, Tom Waits y Casey Affleck.

Consultado sobre si seguirá dirigiendo películas, dijo a EW: "Veremos sobre eso".

Redford es fundador del Sundance Institute en Utah y del Sundance Film Festival. La revista Time lo bautizó como "El padrino del cine independiente" en 2014, cuando lo eligió como una de las 100 personas más influyentes del mundo.