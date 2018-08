LOS USUARIOS ANDAN EN:

"Ver qué utilizan mi cuerpo mientras invaden mi privacidad sin mi autorización se siente como violación física. Que vergüenza que vivamos en una sociedad que crean que pueden usar el cuerpo de una mujer para el entretenimiento de notas amarillistas y satisfacer sus inseguridades. Me siento segura de mi sobre todos sus prejuicios.

Y aunque tuviera celulitis o no, nadie tiene derecho a hacerle bullying o avergonzar a alguien de absolutamente nada. Gracias a Dios se lo hacen a alguien como yo que me siento plena. Cuanta gente no se vive burlando y atacando a otros y causando traumas en niñas y niños jóvenes.

Que mensaje y ejemplo le estamos mandando a la juventud con sus prejuicios y deducciones de los demás. Les deseo paz interna y lo que más tristeza me da es que en mi país y mi gente sea el que siempre me ataque más. Nunca cambiaremos México".