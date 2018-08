'Kate', de Lost, decide hablar sobre lo que sufrió durante la serie

“En la tercera temporada, tuve una mala experiencia en el set, básicamente porque me arrinconaron para que hiciera una escena parcialmente desnuda. Sentí que no tenía otra opción en el asunto”

“En la cuarta temporada, surgió otra escena en la que Kate se estaba desvistiendo. Luché muy duro para tener esa escena bajo mi control, pero no pude controlarla nuevamente. Entonces dije: ‘Esto es todo. Puedes escribir lo que quieras, no lo haré. Nunca más me quitaré la ropa en este programa’. Y no lo hice”