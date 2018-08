Hospitalizan a Pink por virus en Sídney

El primer concierto de su gira mundial "Beautiful Trauma" en Sídney estaba previsto para el viernes pasado, pero la cantante lo tuvo que cancelar por órdenes médicas.

El sábado por la noche tuvo que esforzarse para terminar su actuación.

La promotora Live Nation tuiteó que Pink ingresó a un hospital el domingo con deshidratación y luego fue dada de alta, pero volvió a ser admitida y le diagnosticaron un virus gástrico horas antes de su concierto del lunes.

UPDATE: Pink was admitted to hospital in Sydney on Sunday night, suffering from dehydration. She was treated and discharged. She was readmitted to hospital today and diagnosed with a gastric virus. Pink will remain in hospital overnight, continuing her treatment and recovery. pic.twitter.com/YDzt6Aheiy