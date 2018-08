La actriz Margot Robbie destapó su caracterización como Sharon Tate en 'Once Upon a Time in Hollywood'

Robbie, más conocida por su papel de Harley Quinn en 'Suicide Squad' (2016),

la actriz y modelo estadounidense popular en los años sesenta, y que fue asesinada por la secta conocida como 'La Familia' dirigidos por su líder Charles Manson

“First look”

La nueva película de Tarantino, es un thriller de misterio sobre los asesinatos de la familia Manson que ocurrieron en Los Ánegeles en 1969.

Antes de que Robbie diera a conocer su caracterización como Tate, ya se había conocido cómo lucirán DiCaprio y Pitt para el filme.

'Once Upon a Time in Hollywood' llegará a los cines el 26 de julio de 2019.

, la nueva película del director Quentin Tarantino, en la que también participan Leonardo DiCaprio y Brad Pitt.El director de cine Quentin Tarantino, conocido por su estilo irreverente./ Foto: Especial.compartió en su cuenta de Instagram una imagen de su primer look como, la madrugada del 9 de agosto de 1969.La actriz y modelo Sharon Tate. / Foto: Especial.Con un suéter color negro con cuello de tortuga, una falda blanca corta y unas botas altas gogó es como luce Robbie., escribió la actriz como pie de la foto, con el hashtag: #OnceUponATimeInHollywood.La actriz Margot Robbie ha recibido buenos comentarios en Instagram./ Foto: Instagram.Al momento de la muerte de Sharon Tate, quien estuvo casada con el director Roman Polanski, estaba embarazada de 8 meses.El director de cine Roman Polanski y Sharon Tate./ Foto: Especial.DiCaprio interpreta a una joven estrella del cine que no ha conseguido la fama, y por su parte Pitt es el doble del actor y un gran amigo.Brad Pitt y Leonardo DiCaprio con su look para 'Once Upon a Time'./ Foto: Especial.Completan el reparto Burt Reynolds, Tim Roth, Al Pacino, Timothy Olyphant, Kurt Russell y Dakota Fanning.