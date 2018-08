Críticas y drama familiar marcan noche de La Academia

Una noche llena de desaciertos así como de mucho drama fue lo que se vivió en el último concierto de La Academia. Previo a las presentaciones individuales, los académicos hicieron un homenaje a Yuri con un popurrí de algunas de sus canciones más populares como Es ella más que yo y El Apagón, mismo que fue agradecido por la cantante a través de un video.

Contrario a lo sucedido en la gala anterior, el quinto concierto estuvo marcado más por los regaños y las observaciones de los jueces que por los halagos. Mientras que a Silvia le marcaron la forma en que usó su voz con un tono más nasal, a Adolfo le mencionaron el dramatismo en exceso que hizo durante su trazo escénico, y aunque los comentarios a su interpretación no fueron los más favorables, el académico fue sorprendido con la presencia en el escenario de su “madre espiritual” de nombre Bere y con quien pudo reír unos minutos.

Paola, quien apostó por cantar Mi razón de ser de la Banda MS, quien pese a recibir un mensaje en video del grupo antes de cantarla, fuertemente criticada por los jueces, quienes le mencionaron que pasó de ser la que mejor había cantado últimamente, a quien el género de la banda y su capacidad interpretativa no favorecieron.

Fernando, quien cantó el tema Te extraño, te olvido, te amo de Ricky Martin, tampoco se vio favorecido por las críticas de los jueces. Mientras que Edith Márquez le señaló que no había sido de su agrado la interpretación y la forma en que modificó la canción, Horacio Villalobos le dijo que la había cantado mejor que Ricky Martin, a manera de halago, y señaló otras cosas como la postura corporal del estudiante.

Uno de los momentos que más sorprendió y que incluso provocó revuelo, fue la presencia en el escenario del padre de Marian, quien rompió en llanto al verlo. Fue tal el impacto de su visita que incluso Edith Márquez se mostró conmovida y fue abrazada por Arturo López Gavito y Horacio Villalobos.

Sin embargo, y algo que las cámaras no mostraron, fue el descontento que la presencia del padre de Marian ocasionó en la madre de la académica, quien se encontraba presente entre el público y que incluso le gritó en numerosas ocasiones a los jueces su molestia. Para evitar hacer más evidente el problema ocasionado, la producción del programa terminó por sacar en ese momento del estudio a la señora.

En entrevista, Adríana Salinas, madre de Marian, expresó su molestia y sorpresa al ver al padre de la alumna dentro de la emisión. “Es un padre ausente completamente. La ha dañado muchísimo, anímica, moral y espiritualmente, y aparte, porque es una persona que no estaba de acuerdo. Mi hija tenía ocho años cuando quiso ingresar a este medio y a los trece comenzó a estudiar talleres de teatro, ella se acercó a su papá y le dijo bien emocionada y y él le dijo: '¿por qué no te dedicas a otra cosa? Eso no te va a traer provecho'. A veces se aparece, nunca ha estado conmigo, yo he sacado sola a mis hijas adelante y no se me hace válido”, dijo molesta.

La madre de la académica dijo que pese a que supo que se había acercado antes para ver a su hija, ella nunca estuvo al tanto de que estaría en la gala, pero resaltó la postura que su hija ha tomado ante esta situación. “Yo consideró que ella como hija le va a guardar un amor y un respeto eterno porque es su papá, porque yo le he dado valores y principios a mis hijas. Ni siquiera es un padre sincero, no sé si se dieron cuenta que el señor sólo vino por sus cinco minutos y ya, pero no es un padre honesto, las ha defraudado, las ha lastimado, las ha humillado, porque no es un secreto lo que le ha hecho”.

Ella no fue la única sorprendida, ya que incluso Marian se notó afectada por lo que pasaba en ese momento y tuvo que ser consolada por Héctor Martínez, director de La Academia, quien en múltiples ocasiones a lo largo de la emisión se acercó a ver cómo estaba después de lo sucedido.

La señora destacó que incluso los propios jueces se sorprendieron con lo qué pasó. “Horacio me pregunto que si él era el papá, ellos estaban muy sorprendidos. No sé si se percataron pero también Edith estaba muy consternada y sacada de onda, todos aquí nos dimos cuenta de que fue una farsa. El señor no tiene sentimientos, o no para mis hijas”, sentenció.

Al respecto, Edwin Luna dijo que debido a todo lo que pasaba, no supo bien la situación en la que todos se vieron envueltos. “Te voy a decir un comentario, si vi que la señora me dijo “por favor, no te prestes a esto”, pero no sabía bien de qué estaba hablando, después mandaron a corte, me salí al baño y ya no supe quién quedó. Espero que no haya sido nada grave”, dijo.

Respecto a la dinámica que también ha cambiado con los otros jueces, el cantante expresó que ha ido evolucionando precisamente por la forma en que cada uno de ellos ve a los estudiantes.

“Lo que pasa es que creo que como ahora el talento se está puliendo, ahora se nota más que tenemos muchas diferencias en nuestro punto de vista, que defendemos mucho lo que opinamos. Eso le da una credibilidad muy importante al programa y está muy bien balanceado”.

Por su parte, Diego, el académico originario de Chile, apostó por el tema Colgando en tus manos de Carlos Baute, quien también recibió un mensaje en video por parte del intérprete. Luego de cantar, el alumno defendió su postura de expresar sus sentimientos por Ana, otra de las académicas, situación que fue mencionada por los jueces con humor y con la invitación de enfocar sus emociones a sus interpretaciones.

La cuarta persona expulsada por el público fue Daniela Montes, originaria de Tijuana, quien pese a recibir buenas críticas por parte de los jueces por su interpretación del tema Mi tierra, de Gloria Estefan, no convenció al quinto juez que es el público y quien no se vio favorecida con los votos.

Los jueces hicieron un llamado a mejorar no sólo su calidad interpretativa, ya que afirmaron, cada vez será más evidente quién tiene lo que se necesita para dominar un escenario, plantarse frente a un público es incluso, conquistar el oído del público para que eventualmente compren un disco con su voz. Durante la emisión, una de las sorpresas fue la presencia y un mensaje grabado por parte de la esposa de Adal Ramones, quien quiso felicitarlo por su aniversario, gesto que conmovió al conductor y le valió el aplauso del público.