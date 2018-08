La medición como clave del éxito

Pablo Hernández O´Hagan es un emprendedor y empresario que dirige dos empresas digitales sumamente exitosas: Ingenia, la agencia digital número uno según la revista Merca 2.0 y pagofacil, la pasarela de pagos online y offline más integral para empresas en México.

Asimismo, es presidente del Global Student Entrepreneur Award en Latinoamérica. Fue reconocido por la revista CEO Magazine como uno de los 20 ejecutivos de publicidad y marketing más influyentes en Twitter del mundo; es el único mexicano en recibir este reconocimiento.

En entrevista con El Economista, dijo que “cantidades de emprendedores dirigen sus empresas sin saber nada de sus negocios, yo sé absolutamente todo: mido ventas, metas de los vendedores y transacciones de Pago Fácil”.

“Si no mides, no lo puedes controlar y administrar. Tienes que ver qué estás haciendo, medir todas las semanas, todo el tiempo; cuando algo va mal, es porque una actividad no se está haciendo bien, la persona o el proceso no es el adecuado y tienes que cambiarlo porque esa actividad impacta en todos los números”.

Pablo empezó en el mundo del emprendimiento con páginas web. En 1996 fundó Ingenia, cuando tenía tan solo 14 años de edad, desde entonces, ha construido más de mil sitios web para empresas como la Bolsa Mexicana de Valores, Grupo Bimbo, Coca-Cola Femsa, Banorte, La Comer, Aeropuertos del sureste y Lego; además, administra las redes sociales de muchas de estas compañías.

