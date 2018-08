‘Ganadora’ de Premio de la Juventud firmó carta donde asegura no es funcionaria

“En nuestras reglas de operación, en la convocatoria, en los anexos, viene específicamente el tema de que no podría participar funcionarios de las tres diferentes esferas de gobierno, venía muy clara la situación, en la convocatoria en el apartado de acceso a los requisitos, exactamente en el punto 10 viene una carta compromiso, donde se compromete a que no es funcionario en activo”, indicó.



“El Comité Técnico define a la persona que le sigue, tanto en puntuación como en perfil, y de esa manera se deliberó el comité, mañana se entrega el premio a esta categoría”, indicó.

En unapor, quien fue, la joven(Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial).Así lo informó el director del Instituto de la Juventud Guanajuatense (), Jorge Romero Vázquez, quien en entrevista con AM, indicó que confiaron en que la joven no era funcionaria en activo, pero al no ser así, se le debió retirar el premio al que se haría acreedora este 7 de agosto. En la carta compromiso, documento del cual AM tiene copia, la joven firma un texto donde asegura que no es funcionaria, leyéndose, documento firmado en León, con la fecha del 29 de junio de 2018.Romero Vázquez indicó que este 7 de agosto en el Teatro Juárez, de Guanajuato, capital, será entregado el Premio Estatal de la Juventud de la edición 2018, donde se entregará el premio a la segunda persona que se tenía contemplada en esta categoría, sin poder concretarse la premiación a Vallejo Hurtado.El director de Guanajoven aceptó que se contaba con un curriculum de la joven que trabaja en la PAOT, aunque confiaron en la carta compromiso que firmó Vallejo Hurtado.