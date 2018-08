“Nunca mentí, desde el principio indiqué en mi currículum que trabajo en la Procuraduría Ambiental, en el área de comunicación, y en la convocatoria no viene ni se precisa jamás en los requisitos no ser funcionario público ni nada de eso. A final de cuentas para mí es un error de ellos y falta de transparencia.



“Fue el miércoles primero de agosto, cerca de las 3 de la tarde, cuando recibí una llamada de la secretaria particular de Jorge Romero para informarme que me encontraba en una situación muy complicada, no fue clara y me pidió presentarme en su oficina en el Centro de Gobierno de Delta, donde también trabajo”, contó.



“Hay un problema de transparencia porque me dicen que sí revisaron mi nombre en la página de Transparencia y que no lo encontraron y ya tengo cerca de ocho meses con la plaza en la PAOT, me dijo que se dieron cuenta al revisar mis redes sociales. La entrega de documentos fue tan rápido que no recuerdo haber firmado esa carta”, criticó.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

, el Instituto de la Juventud Guanajuatense (Pese a que en la convocatoria que publicó hace poco más de dos meses el INJUG se señala que la decisión y resultados del jurado calificador serán inapelables, Rosario Montenegro, secretaria particular del director del Instituto, Jorge Romero Vázquez, le informó a la joven que no se le podría entregar el premio por ser funcionaria pública.La también funcionaria le explicó a Andrea que el caso ya se había revisado con Transparencia y le dijo que el premio que ya había ganado no se lo podía entregar. Justificó también que la joven le firmó una carta donde acepta que no trabaja para el Gobierno del Estado, misma que le mostró.El lunes 30 de julio el INJUG notificó vía telefónica a Andrea que había ganado la categoría Expresiones Artísticas con su proyecto “Fugitiva”, una plataforma de ilustración de empoderamiento para la mujer que surgió hace tres años y que ya tiene cerca de 13 mil seguidores en Facebook.Al día siguiente, Andrea se reunió en Guanajuato capital con los ganadores de las otras cinco categorías participantes. Jorge Romero los recibió y les informó que la premiación será el próximo martes 7 de agosto en el Teatro Juárez.La joven dijo desconocer si el premio de 40 mil pesos se le entregará a otra persona o si se declarará desierto.En la convocatoria del Premio Estatal de la Juventud 2018 no se especifica que empleados del Gobierno del Estado no puedan participar.