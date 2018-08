Héctor González González y Roberto Zermeño Reyes, presidente y vicepresidente del Club Social y Deportivo León A.C, demandaron al Juzgado Tercero de Distrito el uso de la fuerza pública para que se les entregue ¡ya! el inmueble del Estadio León por no cumplir con el plazo de 30 días de la sentencia.

“Demandamos la ejecución forzosa, con fuerza pública, de la entrega del inmueble”, señaló en entrevista a am el abogado Roberto Hernández Pérez sobre la solicitud que este lunes presentaron para que el Juzgado haga valer las medidas de apremio porque el Municipio incumplió con la entrega.

El domingo pasado venció el plazo de 30 días que el Juzgado Tercero de Distrito le fijó al Municipio de León para entregar a Héctor y Roberto los 60 mil metros cuadrados donde están el Estadio León, estacionamiento, oficinas y los cimientos de lo que sería el Museo Nacional de la Piel y del Calzado.

Pero no lo cumplieron, argumentando la autoridad que esperan a que el Juzgado les resuelva un incidente de oposición a la ejecución mediante el cual solicitan clarificar cómo debe darse esa entrega.

“Es un desacato a una orden judicial, eso nos orilla a que, habiendo pasado el plazo de entrega voluntaria, como debe ser en cualquier sentencia que condena a una parte, no se hizo y tendremos que recurrir a los medios legales para que con la fuerza del Estado, la fuerza que tiene el Juzgado de Distrito, pedirle que proceda con las medidas ya con más contundencia para cumplir la sentencia”, dijo.

Como el Juzgado Tercero no puede actuar de oficio ante el desacato, explicó el abogado, la parte interesada -que son ellos- solicitó de manera formal que se tomen medidas de apremio en contra de los posesionarios. Ahora lo que toca es esperar a que el Juzgado determine si proceden o no esas acciones.

Respecto al incidente que promovió el Municipio el abogado puntualizó que eso no obstruye la entrega.

“El incidente es cosa aparte porque eso no ha suspendido la ejecución, el Municipio presentó eso y lo está tramitando pero fue claro el Juzgado en decir que eso no suspendía el plazo de 30 días para entregar el inmueble, de manera que el Municipio no cumplió con la entrega en el plazo legal”, anotó.