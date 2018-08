Morena alista iniciativa sobre consulta popular

El próximo grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados alista la presentación de una de sus primeras iniciativas en septiembre, y que busca modificar el artículo 35 de la Constitución, y poder llevar a cabo una consulta popular en octubre próximo para decidir el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAICM).

El diputado federal electo de Morena y uno de los encargados de este tema, Javier Hidalgo, ya tiene lista la iniciativa que busca que haya una o dos consultas populares en el año (primer domingo de febrero y primer domingo de julio) y se amplíe el rango para que se le pueda preguntar a la sociedad mexicana sobre temas de trascendencia nacional, estatal o municipal.

Busca derogar que las consultas se hagan cada tres años y empatadas con las elecciones, para analizar temas nacionales, estatales y/o municipales, y abre el tema para hacer varias de manera simultánea.

El ex diputado local de la Asamblea Legislativa propone que la consulta popular pase de una votación tradicional a través de boletas físicas y casillas, a realizarse a través de la “urna digital” por internet y aplicaciones por celulares, y así facilitar la participación de los mexicanos y reducir costos.

El próximo legislador federal establece que las personas que podrán convocar a una consulta popular seguirán siendo las mismas figuras: El presidente de la República; 30% de los legisladores o 2% del padrón de ciudadanos, y se mantendría también 40% de participación para hacerlo vinculatorio.

De acuerdo con el diputado, esta propuesta deberá ser socializada y discutida en las fracciones en for- mación de Morena, del PT y PES para poderse presentar con un amplio consenso en los primeros días de septiembre “y así poder dar curso a la primera consulta que sería la del Nuevo Aeropuerto de México”.

Javier Hidalgo recordó que fue el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien les pidió modificar el artículo 35 de la Constitución Política de México para garantizar la democracia participativa de los mexicanos en el marco de las 12 prioridades legislativas que les planteó impulsar a los diputados electos de Morena para la 64 Legislatura.

“Pareciera entrar en contradicción con una declaración que se le atribuye a Ricardo Monreal de que López Obrador no promovería cambios Constitucionales en la 64 Legislatura. No concuerdo con esa aseveración. AMLO nos comentó que las reformas constitucionales para revertir las “reformas estructurales” de Enrique Peña se harían al final de esta Legislatura o hasta la 65, en el 2021. Pero no quedó vetada la posibilidad de realizar reformas a la Constitución”, aseguró el diputado de Morena.

El pasado 15 de julio, Javier Jiménez Espriú, futuro secretario de Comunicaciones y Transportes en la administración de López Obrador, informó que la “consulta nacional” para saber qué pasaría con el Nuevo Aeropuerto de México se llevaría a cabo en octubre próximo. Son tres opciones: que la obras se realicen en los términos actuales; que se concesionen o se habiliten dos pistas de la Base Aérea Militar de Santa Lucía como sede de la terminal aérea.