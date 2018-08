Benetton lanza la primera campaña publicitaria de moda sin ropa

Si hay algo que distingue a la firma italiana de moda Benetton es la creatividad expuesta en sus campañas publicitarias. Todo comenzó en 1991, cuando se lanzó un anuncio mostrando a una mujer caucásica al lado de una afroamericana con un bebé asiático entre sus brazos.

No obstante, con el paso de los años, Benetton ha causado gran polémica con sus imágenes publicitarias. A finales del 2011, la firma italiana lanzó la campaña 'Unhate' donde nos invitaba a a considerar que el amor y el odio no están tan alejados entre sí como pensamos. En la imagen destacaban el Papa Benedicto XVI con Ahmed Muhammad el-Tayeb, el imán de la mezquita Al-Azhar en El Cairo dándose un beso. La imagen no tardó en viralizarse y el Vaticano interpuso una demanda en su contra.

Hoy, 26 años después, Benetton es el centro de atención por lanzar una campaña de moda sin ropa. ‘Nudicome’ es el primer fashion film donde no hay rastro alguno de prendas de vestir. Lo que Benetton busca con esta iniciativa es lanzar un mensaje de diversidad, aceptación y rechazo al racismo.



Realizado por Oliviero Toscani, la inspiración de esta nueva campaña regresa a sus anuncios de los años 80, cuando Benetton mostraba modelos de distintas razas, vestidos con prendas multicolores conviviendo en total armonía bajo su famoso lema ‘United Colors of Benetton’.

En el video podemos ver a nueve modelos de distintas características físicas completamente desnudos mientras la cámara capta a detalle sus cuerpos. Además una voz comienza a relatar lo que Benetton denomina el ‘Cántico de las Criaturas’ donde se habla, a lo largo de tres minutos, sobre las diferencias y similitudes que compartimos los seres humanos.

La descripción del video tiene un mensaje muy claro: ‘Contra las guerras civiles, contra la mafia y contra la violencia urbana. Contra los conflictos feroces entre etnias, contra las guerras de religión y las guerras de identidad. Contra el terrorismo y contra toda forma de racismo resurgente. Contra todo ello está este alegre valor, el Cántico de las Criaturas que alcanza el cielo y hace al mundo más humilde.’