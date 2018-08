VIDEO. Al menos un muerto y más de 60 heridos por la explosión de un camión cerca del aeropuerto de Bolonia

Al menos una persona ha fallecido y más de 60 han resultado heridas tras la explosión de un camión en la autovía de la ciudad italiana de Bolonia, han confirmado a EFE fuentes de la Jefatura de Policía. Las autoridades no descartan que este balance provisional de víctimas mortales aumente en las próximas horas y los bomberos se limitan a señalar que han "verificado la presencia de víctimas" en el lugar del incidente. La agencia italiana Ansa advierte de que hay al menos dos muertos y de que 14 de los heridos son graves. Los bomberos italianos han informado de que se trataba de un camión cisterna, que ha explotado en la autopista A14, a la altura de Casalecchio, cerca del aeródromo de la ciudad, en la zona del barrio Borgo Panigale. La Policía Municipal ha informado en Twitter de que tras la deflagración se ha producido un fuerte incendio.

Hasta el lugar del accidente, que se ha producido poco después de las 14.00 horas, se han desplazado la policía, ambulancias y los bomberos. El aeropuerto de Bolonia ha informado de que el aeródromo no se ha visto involucrado y que los vuelos operan regularmente, pero aconseja salir hacia el aeródromo con mucha antelación por el intenso tráfico.

#PMBologna A causa incidente in Autostrada, si è verificata un'esplosione con conseguente incendio all'altezza di via Marco Emilio Lepido. Circolazione compromessa, non solo in autostrada, ma anche nella zona di Borgo Panigale. #ViabiliBO