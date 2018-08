Incineran mascotas para renacer en el budismo

Incineraron al husky siberiano en Bangkok; las llamas devoraron su pelaje grueso.Habían pagado 160 dólares para que, engalanado con caléndulas y rociado de agua bendita en un templo budista, o wat.Bangkok, una ciudad desorganizada con pocos espacios verdes,el schnauzer miniatura de mi familia. Que los pitones se coman enteras a las mascotas no es tan poco común como uno se imaginaría.El gobierno de Bangkok tiene una actitud indiferente respecto a los animales callejeros,vagan únicamente por las calles de la capital tailandesa.Un brote reciente de rabia alarmó a la ciudad.Incluso así, muchos residentes de Bangkok aman a los perros y gatos, e intentan crear refugios de mascotas en esta jungla urbana, que es donde resido como directora de la oficina del sureste de Asia de The New York Times.Cuando hace frío en Bangkok —es decir, cerca de 21 grados Celsius—Agatha, más acostumbrada a los climas septentrionales después de haber crecido en China, estaba contenta de explorar sin otra cosa más que su pelaje. A diferencia del caniche que vive a la vuelta de la esquina,Tailandia es abrumadoramente budista y los fieles creen que los animales,la sala de oraciones se llena con el rumor de sus conjuros.A veces, los budistas devotos que encuentran perros callejeros muertos hacen méritos ayudándolos a realizar su transición a la siguiente vida a través de un funeral wat.El dueño de Friendly, Watcharasit Siripaisarnpipat, sabía que él y su esposa habían consentido a su perra.aunque para ellos a veces era suficiente con un ventilador. En su cumpleaños, Friendly comió helado.



“Disfrutó de una buena vida”, dijo Watcharasit, mientras examinaba los huesos que salían del crematorio. “También se merece una buena vida en el más allá”.

Unas semanas después, Watcharasit, su esposa y su hija se subieron a un bote en elComo una criatura que tuvo la suerte suficiente de haber vivido en un devoto reino budista,(La enfermedad sanguínea que la mató también diezmó a perros estadounidenses durante la guerra de Vietnam).Cremamos a Cassius en un wat. Los monjes oraron y su cuerpo fue enviado al fuego, una fuerza purificadora que limpia el alma en la tradición tailandesa. A lo largo de los años, transportamos su urna de celadón a Pekín,Sin embargo, mientras veía la ceremonia de Friendly,De acuerdo con el budismo, ninguna forma de vida es permanente, ni siquiera la de los peludos de narices frías.Me molestó más la manera tan comercializada que han adoptado los negocios de cremación de mascotas,Después vi que uno de los cuatro monjes que recitaban sutras pararevisándola frenéticamente mientras pasaba el dedo por la pantalla, aunque su boca seguía recitando la oración.No, pensé, haríamos algo distinto cuando fuera la hora de Agatha,No obstante, puesto que nuestra shnauzer miniatura solo tenía 6 años,Esa tarde,sin ver las imágenes de la mortalidad canina que estaban en mi computadora portátil.Menos de una semana después,Murió casi instantáneamente.Mi familia amaba a nuestra pequeña schnauzer nacida eny aprendió sobre los placeres de estar en la parte trasera de un mototaxi, con el viento que movía su barba y sus cejas.Agatha tenía orejas grandes y un corazón aún más grande.La sepultamos bajo un gran árbol de tamarindo en el jardín de nuestro edificio de apartamentos.Nuestros vecinos tailandeses nos trajeron orquídeas a manos llenas.