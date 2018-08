Muere el 'Cocinero del Siglo', la cocina francesa está de luto

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El chef francés Joël Robuchon ha muerto este lunes a los 73 años en su casa en Ginebra, Suiza. El llamado "cocinero del siglo", el hombre que revolucionó la alta cocina francesa, que ostentaba —con una treintena—, falleció a causa de un cáncer de páncreas contra el que luchaba desde hace más de un año, según el diario Le Figaro, que ha adelantado la noticia.El portavoz del Gobierno francés, Benjamin Griveaux, confirmó poco más tarde su deceso. "Joël Robuchon, un chef visionario y el que tenía más estrellas del mundo, nos ha dejado hoy. De París a Shangái, su savoir-faire convertido en arte hizo brillar la gastronomía francesa y continuará inspirando a las jóvenes generaciones de chefs", escribió en un mensaje en Twitter. No fue más que uno de los primeros homenajes en cascada que recibióEl chef del Elíseo, Guillaume Gomez, considerado "embajador de la gastronomía francesa", lamentó la pérdida de un cocinero "inmenso" y "riguroso" que fue el "mayor técnico que ha conocido la cocina francesa".Pese a su enfermedad, que combatió con una gran discreción, Robuchon se mantuvo activo hasta casi el último momento. El último de sus múltiples negocios lo abrió esta misma primavera en París,El otro era España, donde no solo residió una temporada, sino que también le inspiró y donde trabajó con muchos de sus grandes cocineros. Hace solo tres años, en entrevista con EL PAÍS, reivindicaba las tapas como "el modelo del futuro"."Cuando me preguntaban por un buen restaurante, me di cuenta de que conocía sitios donde se comía muy bien, pero que carecían de alma. Y otros con muy buen ambiente, pero unos platos terribles. Los únicos lugares donde se armonizaban ambas cosas eran los locales de sushi de Japón y los de tapas de España", contaba entonces a este periódico. "Copié la idea y puse la cocina delante para que el cliente viera cómo se elaboraban los platos". En ese momento, tuvo otra idea que revolucionó la cocina, un mundo cada vez más abierto a la experimentación en el plato pero no tanto a la hora de trastocar tradiciones, que es precisamente lo que hizo Robuchon al imponer que sus chefs vistieran de negro. "Si el cocinero iba de blanco llamaba demasiado la atención. Pedí que los vistieran de negro.Nacido el 7 de abril de 1945 en Poitiers en el seno de una familia modesta y profundamente católica, su primera vocación fue la Iglesia. Con solo 12 años ingresó en el seminario con la idea de convertirse en cura. Fue precisamente allí, cuando ayudaba a las monjas a preparar las comidas, cuando se dio cuenta de cuál era su verdadera pasión.Una década más tarde, en 1987, fue coronado como "chef del año" y, en 1990, como "cocinero del siglo". Con una treintena en su haber, Robuchon era además el chef con más estrellas Michelin del mundo.Creador de platos delicados como la tarta de trufas, licono de los años 80", según Le Figaro, al que The New York Times llegó a dedicar páginas enteras. "Una locura", se reía con EL PAÍS décadas más tarde.