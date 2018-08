Padre dormirá junto a la tumba de su hijo para que no quiten recuerdos

quiere retirarlos para permitir que la hierba se corte con seguridad, y los papás del niño se oponen.

"Si es necesario, dormiré frente a la tumba de mi hijo para que no se lleven las cosas".

"Preston ya no está aquí, no podemos comprarle regalos para su cumpleaños o Navidad, por eso le dejamos cosas aquí (...) (haré) lo que sea necesario, iniciaré una petición para que dejen de quitar los objetos de recuerdo".

Preston Flores tenía 7 años cuando murió por quemaduras en gran parte del cuerpo; al parecer lo empaparon con gasolina, pero la Policía determinó que no había ningún delito y no se ordenó ninguna investigación. El niño murió dos días antes de su octavo cumpleaños.Ocurrió en Escocia; junto a su tumba se dejaron recuerdos y homenajes, pero el Ayuntamiento, sería retirar los objetos, para el padre del niño. Keith Will dijo a un medio británico que está dispuesto a dormir junto a la tumba de su hijo para evitar que quiten los recuerdos.No quiere que 'toquen' nada, pues llevarle esos objetos es todo lo que pueden hacer ahora por su niño.La familia recibió una carta que dice que no se permitirán objetos de cristal, con rejilla, líquidos o que emitan ruido, y que se eliminarán inmediatamente sin previo aviso.