“Fui literalmente acosada y expulsada del centro comercial [Bel Air] en Mobile, Alabama por lo que llevo puesto”.

"Aparentemente, los adultos no podían contenerse, así que me echaron".



Gabrielle Gibson, de 19 años, andaba en un centro comercial de Alabama, EU, vestida con short, y esa fue razón para que la corrieran del lugar.La joven denunció en Facebook que el jefe de seguridad fue grosero y llegó a amenazarla con llamar a la Policía si no se cambiaba de ropa, o salía del lugar.El centro comercial, The Shoppers, dijo en un comunicado que sus instalaciones están enfocadas en mantener un entorno comercial familiar y cualquier persona que viole con su ropa la política del centro se le pedirá que "se cambie o se vaya".Ella se expresó "una idea, ¿qué tal si no me miras el ....?".Con información de Antena 3 y La Vanguardia.