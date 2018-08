Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A otra cosa mariposa, hoy sacamos nuestras chivas del Nou Camp para entregarles las llaves a los socios Roberto Zermeño y Héctor González.En la historia de León aparecen varios culpables de perder el Estadio. La lista es larga pero sobresalen nuestras H. autoridades de los últimos nueve años. En especial el ex secretario de Ayuntamiento, Francisco García León.Ricardo Sheffield tampoco hizo caso a la amenaza de Zermeño de apoderarse del Estadio y dejó perder un juicio.Bárbara Botello se ocupó en asuntos más redituables para su futuro económico y acabó con entregarle un “diablito” cargado de cajas a su heredero, Héctor López Santillana.El abogado Pancho Trejo hizo lo que pudo en una semana para combatir las maniobras de los asociados Zermeño y González, pero al final, la defensa llegó tarde.El mismo góber Miguel Márquez no creía que la posesión del Nou Camp realmente estaba en peligro. Pensaba que era un asunto controlado.Todavía hace una semana, Miguel aseguró que no entregaría el Estadio a los dueños ilegítimos. Hasta sonrió para dar confianza.Ni hablar, todas las estrategias legales fallaron porque llegaron tarde. La sentencia final apunta que la entrega de 60 mil metros cuadrados, que incluyen estadio, oficinas, estacionamiento y Munpic, venció ayer.Los panistas andan desconcertados después del trancazo de la elección. En Guanajuato también lo resienten aunque estemos en el reino azul.Miguel Márquez y Diego Sinhue están en deuda con el derrotado candidato presidencial, Ricardo Anaya.Ricardo Anaya dejó el territorio guanajuatense en manos de los gobernadores, entrante y saliente, a cambio de 1 millón 200 mil votos.Los azules no alcanzaron la meta por culpa de Ricardo Sheffield así que siguen en deuda con Anaya. La moneda de cambio ahora se llama presidencia del PAN Nacional.El próximo sábado, en el Consejo Nacional del PAN, que se reúne por primera vez después de la derrota del 1 de julio, empezarán a definirse los grupos para renovar los mandos del partido azul.Márquez y Sinhue seguramente pagarán los favores a Ricardo Anaya con votos a favor de Marko Cortés.La reunión de los 270 panistas notables de todo el país será en la Ciudad de México, sábado y domingo, 11 y 12 de agosto.Según algunos opositores como Ernesto Ruffo y Rafael Moreno Valle, Marko Cortés no tiene nada qué hacer en la presidencia del PAN Nacional.En tanto, Carlos Medina no pierde la esperanza de encabezar a los panistas de México aunque tiene como opositores a Juan Carlos Romero Hicks, Roberto Gil Zuarth y Luis Ernesto Derbez.Las pillerías tienen precio. Tarde o temprano se pagan.El ex gobernador Juan Manuel Oliva trabaja en el terruño pero oculto en las sombras. Sus clientes no se atreven a presentarlo como asesor, les da pena ajena.Imagínese, Juan Manuel Oliva trabajó a escondidas en la pasada elección. El PAN hizo el intento de contratarlo para León pero al final lo desplazó por ‘impresentable’ y optó por Wintilo Vega.El mismo Héctor López Santillana hizo el trato con el ex priista Wintilo, quien anda convertido en operador de políticos. A todos, buenos y malos, los lleva a la cumbre.En León, el propio López Santillana tenía miedo de perder o ganar con poca diferencia así que eligió a Wintilo para su campaña y dio la espalda a su ex jefe Oliva.Propios y extraños quedaron sorprendidos con los resultados de Wintilo, mejores que los de Oliva.Así que Juan Manuel tendrá que seguir trabajando en la clandestinidad, enmascarado con otros nombres.En Silao, el alcalde José Antonio Trejo Valdepeña contrató los servicios del ‘pillín’ Oliva pero con otro nombre.El despacho de asesorías en campañas y triquiñuelas del ex Gobernador se llama COR, con domicilio en el fraccionamiento Punto Verde, y aparece con el nombre de Anselmo Conejo Cornejo y también como Carlos Alejandro Caballero Acosta.Al menos en dos años, el alcalde silaoense pagó tres contratos a COR. Entre los tres suman casi un millón de pesos. Los servicios prestados son: asesoría para plan de gobierno, actualización de reglamentos de tránsito, jueces calificadores y protección de niños y el último, diagnóstico del clima laboral.El ex gobernador Juan Manuel Oliva se esconde en otros nombres para cobrar sus servicios de asesorías. En Silao, am tuvo acceso a tres cobros, por diversos servicios, que suman casi un millón de pesos. Su despacho se llama COR, se ubica a unos pasos de la Deportiva Fernández Martínez y utiliza los nombres de Anselmo Conejo Cornejo y/o Carlos Alejandro Caballero Acosta para hacer los cobros.