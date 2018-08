La Olla: El tercer compadre

Guillermo Franco, ex seminarista y amigo

Por fin descubrimos la identidad del tercer compadre del góber Miguel Márquez así que esta vez dejamos ocupado en sus negocios al suertudo Rafael “El Gallo” Barba a quien por cierto ya extrañan en el VIP de La Nueva Estancia.Tampoco distraemos al compadre Guillermo Padilla López porque anda atrasado en los business después de sus vacaciones en el Mundial de Rusia.Mejor que aparezca por primera vez el misterioso tercer compadre de Márquez, quien resulta más conocido que los chiles en nogada. Se trata de Guillermo Franco Ciurana, delegado estatal de la Cruz Roja.Guillermo fue compañero del Góber en el Seminario y no había estado en cargos públicos hasta que apareció en la Cruz Roja en sustitución del mal portado Pedro Idirin.La llegada de Franco Ciurana cayó como balde de agua helada a consejeros de la benemérita porque apenas recibió el nombramiento en mayo de 2017, empezó por desaparecer consejos municipales y concentró todo el poder y todo el dinero.La situación no ha llegado al extremo de organizar sorteos “patito” ni de ocupar las salas de la Cruz Roja para uso personal, como lo hizo Pedro Idirin, pero tampoco rinde cuentas.Los consejeros que regalan tiempo, dinero y esfuerzo a la Cruz Roja, están inconformes porque el compadre Franco desconoció la autonomía de cada delegación y maneja la institución como si se tratara de su negocio propio.En León, la situación está por traspasar fronteras, nada más espere unos días y ya verá lo que se viene.En construcción de escuelas, otro amigo del SeminarioSi Pedro Peredo Medina, director de Inifeg –construcción de escuelas-, también es compadre del Góber, no se sabe, pero eso sí, forma parte del círculo de funcionarios egresados del Seminario Conciliar de León.Así que Pedro Peredo es de todas las confianzas de Miguel Márquez y nunca se ha sabido que progresen las denuncias de los constructores de escuelas que sufren los retrasos en pagos. Nada menos la diputada del Partido Verde, Bety Manrique dijo hace unas semanas que la situación es crítica.Por fin se atrevieron los empresarios a tocar a la “amiga de todos”, la secretaría de Transparencia del Estado, Isabel Tinoco Flores.La maestra Tinoco tiene todas las cualidades para encabezar un albergue de mascotas abandonadas o una brigada de atención a ancianitos que deambulan en las calles en busca de ayuda.De hecho, la maestra Isabel Tinoco dedica sus ratos libres a estas nobles tareas.Isabel llegó de pura chiripa a una de las principales secretarías de Márquez gracias a que se topó con él en una radiodifusora. Ella grababa cápsulas informativas sobre el SAT y el Gobernador salía de una entrevista cuando se reencontraron.Miguel Márquez y el procurador Carlos Zamarripa fueron sus alumnos en la Universidad La Salle.Con gran sonrisa, Tinoco recuerda las lunadas con sus alumnos y una que otra visita a la familia Márquez.Con decirle que Isabel se dirige al Gobernador como “Miguelito” y al procurador le llama “Carlitos”.Con tanto agradecimiento y amor a su jefe, ¿Usted cree que la Secretaría de Transparencia hizo bien su trabajo?Nada más acuérdese del castigo de tres días que le aplicó al secretario de Turismo. Fernando Olivera, en Semana Santa, por falsificar documentos oficiales y gastarse los recursos federales como si fueran su herencia.Por cierto, tardó dos años en atender la denuncia de falsificación de firmas y alteración de documentos aunque tenía todas las evidencias.Nuestra Secretaría de Transparencia, que todos pagamos con nuestros impuestos, bien haría en rendir cuentas antes de despedirse de la Secretaría antes de que el presidente de los empresarios leoneses, Arturo Sánchez Castellanos, repita el reclamo a Diego Sinhué: No queremos que repita Isabel Tinoco.Regresa Héctor López a la alcaldía y vuelve el estilo leeeennnto, leeeeennnto, de gobierno.Hasta que el diablo se le aparezca, Pedro González entenderá que debe dejar la presidencia de Sapal.El leonés ya no escucha ni a sus amigos. Algo le ocurre al respetable empresario del calzado que de un tiempo a la fecha no le hace caso ni al góber Miguel Márquez quien ya le pidió que deje el Sistema de Agua; tampoco atendió la sugerencia del sucesor Diego Sinhue.Solo falta que el magistrado Arturo Lara venga a cambiar la chapa de Sapal para que no entre Pedro.El alcalde Héctor López Santillana ocultó –como es su costumbre- las denuncias contra Pedro. Dejó pasar uno, dos, seis meses, un año, hasta que apareció a la luz pública que la comunidad de Los Jacales con menos de 200 habitantes, pasó al primer mundo, con drenaje y planta de tratamiento de aguas negras.En cambio, poblaciones de más de 30 mil habitantes como San Juan de Abajo apenas reunían fondos para una planta de tratamiento.López Santillana no quería pero acabó ordenando una auditoría y… escondió los resultados.Afortunadamente Héctor se fue a campaña para reelegirse y mientras lo cubrió Luis Ernesto Ayala.Como buen empresario, Luis Ernesto quitó estorbos y tomó decisiones. La primera, decirle a Pedro que renunciara a la Presidencia de Sapal. Más de una vez se lo pidió en persona, por las buenas y por las malas y Pedro… nada.Los Jacales llegaron al Tribunal de Justicia Administrativa y pa’pronto, el veredicto fue: “responsable”.El magistrado especializado en transas de funcionarios públicos, Arturo Lara Martínez resolvió pronto y ordenó que Pedro saliera de Sapal durante 5 meses.La secretaria del magistrado, Irma Berenice Salazar, tuvo lo encomienda de comunicar la sentencia al interesado. Para su fortuna, no encontró al presidente de Sapal porque de lo contrario, vaya usted a saber cómo le hubiera ido.Todavía esta semana, el presidente de Sapal, con sentencia en mano, dijo que no se va, pésele a quien le pese.Héctor López regresó a la Alcaldía y fiel a su costumbre, guardó el expediente de Los Jacales y prometió platicar con Pedro, “en los próximos días”.Caray, otra vez nuestro embajador y empresario de la política, Pancho Arroyo Vieyra, pone en mal a sus paisanos.Resulta que el Embajador de México en Uruguay además de guardar sus “ahorritos” en Andorra, tiene otro pecadillo que acaba de descubrir Hacienda. Resulta que aparece en una lista de 200 políticos , empresarios, banqueros, que usan figuras fiscales alambicadas como él. La columnista de El Financiero, Lourdes Mendoza, en su columna Sobremesa del 20 de julio, publicó en exclusiva la lista de los 200 en la que aparece completito el nombre del camaleón cuevanense.Los 200 listados utilizaron el régimen de ingresos asimilados a salarios para no pagar impuestos. La consecuencia inmediata, además de exhibirlos públicamente, fue la congelación de cuentas bancarias.Lástima Panchito, a ver cómo se regresa de Uruguay porque está a punto de acabar el reinado de Enrique Peña Nieto.Por lo pronto, en Guanajuato, Arroyo empezó a preparar su regreso con una felicitación al próximo gobernador Diego Sinhue. Le habló para ofrecerle su voto desde Uruguay. Panchito no conoce de lealtades y, sin escrúpulos, le dio la espalda a los priístas y casi casi hizo campaña a favor del candidato del PAN.En la lista negra del SAT aparecen evasores que van desde 171 millones de pesos hasta los 13 millones. El guanajuatense evadió nada menos que 18 millones.Otra columna nacional, La noticia al Punto, de Carmelo Pérez, advierte que la lista llegó al escritorio del futuro presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya veremos que sigue.Ya se supo que César Yáñez, vocero oficial de Andrés Manuel López Obrador, tiene en sus manos un expediente detallado del regalote de Miguel Márquez a Grupo México.Se trata de la concesión para la construcción y operación –por 30 años- del Libramiento Silao, que en pleno Jueves Santo, entregó Márquez al capitán de Grupo México, Germán Larrea.La concesión fue otorgada en bandeja de plata. El Gobernador firmó el decreto en lo oscurito y quiso que pasara desapercibida publicándola el pasado Jueves Santo en el Periódico Oficial del Estado.A cuenta gotas, Márquez habló del proyecto y peor le fue. El costo de la construcción de 14.8 kilómetros del Libramiento resultó un escándalo. Ni haciéndolo de mármol costaría 2 mil 243 millones.Total, César ya tiene en su poder la tarjeta informativa que resume todas las incongruencias de la concesión así que en cualquier momento, AMLO se sienta a revisarla.Revela que diferentes funcionarios del Gobierno tuvieron reuniones desde mediados de 2017 con directivos de Grupo México para cocinar el negocio.Eso sí, el expediente precisa que Grupo México es una empresa con gran solidez económica y hace notar que apenas incursiona en el área de infraestructura de carreteras con la autopista Salamanca-León, con muy buenos resultados.El punto no es poner en duda la seriedad de Grupo México sino la sospecha que pesa sobre Márquez por el costo exorbitante del Libramiento pues resulta que el precio de construcción por kilómetro ascendería a 150 millones de pesos y, conste, el proyecto es de asfalto.A propósito, no incluye alumbrado pero eso sí, la construcción de dos casetas de cobro porque habrá que pagar por transitarlo no obstante que incluya un tramo del Eje Metropolitano León-Silao.