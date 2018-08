¿Lázaro Cárdenas? ¡Destructor de la economía!

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Lázaro Cárdenas, un utopista suicida, construyó yCárdenas embotelló al movimiento obrero al fundar la CTM, la Confederación de Trabajadores de México. Cárdenas embotelló al movimiento campesino en la CNC, la Confederación Nacional Campesina. Cárdenas embotelló a los trabajadores al servicio del Estado, a los burócratas, a través de la FSTSE. Cárdenas embotelló a los obreros a través de la CROM, creada por Calles y Morones. Cárdenas gestó también el SNTE, el sindicato de maestros para someterlos a sus designios políticos y ayudar a camuflar una democracia inexistente de alto costo político. Cárdenas acabó con la democracia sindical.Cárdenas ordenó el sentido de las sentencias en la Suprema Corte de Justicia. El general Cárdenas gobernó en el Ejército. Cárdenas censuró a la prensa y, sin embargo, pasó a la historia como el salvador, como el padre protector, que siempre velaría por los desamparados, por los pobres, los primeros a quienes hundió con su torpeza y su fanatismo.Cárdenas nacionalizó los ferrocarriles y entregó su administración a los obreros. ¡Una locura! ¿Qué queda hoy de los ferrocarriles? ¡Nada! Cárdenas nacionalizó el petróleo. ¿Qué queda hoy de Pemex? La principal empresa de México se encuentra quebrada: importamos 70% de crudo, otro tanto de gas, a pesar de contar con el monopolio energético. Pemex ha sido un botín de políticos ignorantes e ineficientes, y caja chica de presidentes, o sea, una poderosa fuente de putrefacción política.otra empresa pública quebrada, que en el primer semestre de 2018, arrojó pérdidas por más de 70 mil millones de pesos, sin incluir en esta monstruosa cifra de números rojos, los 49 mil millones que López Obrador intenta condonar solo a sus paisanos tabasqueños, una injusticia, una decisión populista inequitativa.Me niego a los homenajes que se llevan a cabo tres veces al año: el 21 de mayo para festejar el natalicio del “Tata”, el 18 de marzo para honrar la “gesta heroica” de la expropiación petrolera y elsepultados en la pobreza.¿Cuál Tata, cuando éste acabó con lo mejor de México, atentó en contra de la democracia y de la economía? ¿Dónde está el héroe que combatía al mal, cuando él lo acarreó?Qué daño le han hecho los Cárdenas, Dámaso, los Lázaros y Cuauhtémoc, a uno de los estados más ricos y promisorios del país y lo peor, es que nadie o muy pocos se percatan y quien se percata no protesta…¿De qué le sirvieron a México los 40 años siguientes a la expropiación petrolera si hasta Díaz Serrano empezó la exportación de crudo, mientras que con el paso del tiempo, comenzamos a importar gasolina y gas, además de innumerables derivados petroquímicos que demostraban la catastróficas consecuencias de haber burocratizado la energía. ¿En lugar de la expropiación de 1938, hubiera convenido una asociación del gobierno con las empresas petroleras, con el pago adicional de regalías por el uso y goce de los manantiales mexicanos. ¿Qué tal se desempeñan en el mundo las compañías petroleras, cuyos bienes fueron expropiados en México, por Cárdenas? Sus números negros son impactantes y envidiables. ¡Ah, mecsicanitous…!¿De qué nos sirvió la “Reforma Agraria”, la expropiación de más de 20 millones de hectáreas? La existencia de los grandes latifundios constituía una agresión flagrante en contra de los millones de campesinos que no eran dueños ni de un espacio mínimo para su propia tumba. Había que acabar con semejante injusticia.Se ignoraron irresponsablemente las ideas juaristas de los pequeños propietarios vinculados al mercado nacional, una vez conocida la experiencia agrícola estadounidense de resultados positivos incuestionables. Resulta imposible ser juarista y cardenista al mismo tiempo. La incongruencia ideológica es, por lo menos, inaceptable.¿De qué le sirvió a México la expropiación de los ferrocarriles?español, o el Shinkansen japonés, que vuela a 600 kilómetros por hora? Ya ni rastro queda de “El Tapatío” que unía Guadalajara con el DF…Acusar a Cárdenas del desastre podría implicar un cargo fanático por parte del autor de esta columna, porque se podrían haber revertido sus decisiones irresponsables a lo largo de… Cárdenas, el gran destructor de la economía mexicana del siglo XX fue el autor del desastre que no hemos podido revertir… ¡Cuidado con los adoradores del cardenismo, mucho cuidado: los resultados están a la vista…