¿No sería un excelente Secretario de Seguridad?

La violencia en Guanajuato está como nunca antes.¡Las cifras no son alarmantes… son espeluznantes!De acuerdo a información del INEGI, durante el 2017 Guanajuato fue el tercer estado con más homicidios dolosos -2252- en el país, sólo atrás del Estado de México y de Guerrero. Esas cifras nos llevan en Guanajuato a un promedio de 38 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, muy lejos del promedio nacional que es de 20/100,000, e infinitamente superior a lo marcado por la ONU como cifras alarmantes y que es de 10/100,000.Pero no sólo eso, las cifras en lugar de decrecer este año están aumentando de manera considerable.El Sistema Nacional de Seguridad Pública señaló que de enero a junio de este año los homicidios dolosos suman 1566. Sin embargo, el conteo extraoficial de los medios de comunicación suma otras 270 víctimas, por lo que estamos hablando de 1836 personas. A ese ritmo podremos llegar a fin de año con un acumulado de entre 75 y 80 homicidios por cada 100,000 habitantes. Para que lo pongamos en el contexto adecuado, la semana pasada hablaba de que, en los tiempos más violentos de la Colombia de Pablo Escobar, Bogotá manejaba cifras de 80 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes.Sólo la semana pasada en nuestro estado en un lapso de 48 horas hubo 42 homicidios dolosos, 9 de ellos en Irapuato.La situación es alarmante, pero quizá lo que más me preocupa es no ver señales importantes de cambio en la estrategia de parte de los gobiernos tanto estatal como municipal.Siempre me ha parecido un despropósito completo de Miguel Márquez el tratar de impulsar a Carlos Zamarripa como el primer Fiscal General del Estado. Zamarripa lleva casi 8 años como Procurador (lapso en el que la inseguridad ha crecido exponencialmente en nuestro Estado) y pretende impulsarlo para que se quede como una supraautoridad que se quedará 9 años más en el poder.No se necesita ser un genio para darse cuenta del riesgo que supone dejar en una misma persona una parte fundamental del Sistema de Seguridad Pública, tal como lo es la procuración de justicia. Es muy peligroso que las autoridades en materia de seguridad se enraícen en sus cargos.Nuestro actual Gobernador termina su encargo en 7 semanas. Sin embargo, así como ha manejado a su antojo a la bancada Panista de la actual legislatura, la imposición de Magistrados en el Poder Judicial del Estado, la imposición del Ombudsman, el control en la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, el empuje hacia Carlos Zamarripa como Fiscal y por si fuera poco el imponer a su sucesor en la figura de Diego Sinhué, resultaría bochornoso que mantuviera el control en la nueva administración que recién comenzará.Por ello, yo le diría a Diego Sinhué que actuara con inteligencia y mucha sensibilidad sobretodo en los nombramientos en materia de seguridad.El ratificar a Alvar Cabeza de Vaca y el impulsar a Zamarripa como fiscal son temas que le pueden explotar directamente en la cara y que no es lo deseable políticamente en un ajedrez donde Guanajuato es una isla panista en un mar Morenista.Los presupuestos federales que aterricen en Guanajuato, su asignación y fiscalización por parte de la Federación, serán temas muy complicados para la administración panista, pues MORENA querrá a toda costa ganar estos espacios en las siguientes elecciones por la importancia que tiene Guanajuato para el PANISMO nacional. Por ello, el margen de maniobra de Sinhué será muy reducido y si además deja cogobernar a 3M, pues la tendrá muy difícil.¡La seguridad es el principal reclamo de la gente! Debe ser muy cuidadoso comenzando con los nombramientos en esas áreas.¿Por qué no le ofrece a Felipe Arturo Camarena excandidato a Gobernador por el PVEM la Secretaría de Seguridad? Curricularmente y en cuanto a resultados probados difícilmente existe otra persona más capacitada en el estado para ese cargo. Camarena fue director de la Policía Judicial, Subprocurador General de la República, Procurador de Justicia, Primer Secretario de Seguridad Pública y Secretario de Gobierno en nuestro Estado; Juez y Magistrado y además Diputado Federal.¿A poco sólo porque es de un partido distinto al oficial no sería un buen Secretario de Seguridad?Piénselo Señor Gobernador, la apuesta le puede salir muy bien.