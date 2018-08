Demoran instancias judiciales en atender denuncia contra exalcalde de Tula, acusa regidora

A casi un año de que la administración municipal de Tula interpuso una denuncia penal contra el exalcalde Jaime Allende, no ha sido admitida en ninguna instancia judicial, lo cual “resulta increíble”, de acuerdo con la regidora perredista Rosa Olivia García Villeda.

En entrevista, la edil comentó que en agosto de 2017 la síndico jurídico, Norma Román Neri, interpuso la denuncia ante el Ministerio Público (MP) del fuero común. Sin embargo, ese mismo organismo se declaró incompetente para atender la queja y remitió el caso a la instancia federal en marzo de este año.

La denuncia se inició por el uso ilícito de atribuciones y facultades por parte del expresidente municipal, el exsíndico hacendario, Javier Arana Hernández y la extesorera municipal, Margarita Mera González, por una cantidad superior a los 21 millones de pesos.

No obstante, “hasta el momento no se ha iniciado carpeta de investigación ni el MP ha declarado si es competente o no para resolver el caso”, señaló García Villeda.

Esta información le fue proporcionada a la regidora por la síndico jurídico mediante oficio, como respuesta a la solicitud realizada por García Villeda para conocer el caso, razón por la que también solicitó, el pasado 25 de julio en sesión de cabildo, integrar una comisión de regidores para darle seguimiento al asunto.

Por último, reprobó la lentitud del sistema judicial y que “a estas alturas no se haya iniciado la investigación”, sobre todo porque, comentó, la sindicatura ha acudido en reiteradas ocasiones a la Procuraduría General de la República a solicitar informes y solo les han dicho que están estudiando la carpeta.