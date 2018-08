Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Durante el evento Tendencia Cero, negocios afiliados a la Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de México (APIMEX), presentaron sus propuestas de materiales para la temporada Otoño Invierno 19/20.En un showroom, en el Hotsson, las 25 empresas mostraron las creaciones que desarrollaron con asesoría de especialistas de ARSUTORIA School de Milán y APIMEX.“Quienes se capacitan en APIMEX saben que somos la única institución sede de ARSUTORIA a nivel nacional, y el único lugar en Latinoamérica en el que se imparte el curso tendencias, diseño y patronaje de calzado”, dijo Daniel Tavares Romero, presidente de la asociación.Por los esfuerzos de los alumnos, la asociación eligió 12 proyectos de calzado de los 28 que desarrollaron los estudiantes, para reconocer los tres mejores y de ellos, al primer lugar, otorgar le una beca.“Sé que quien resulte ganadora sabrá aprovechar esta oportunidad única ya que este apoyo tiene un valor estimado de 400 mil pesos, y APIMEX en conjunto de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable de Guanajuato y la dirección de Economía de León, realiza el esfuerzo para premiar la dedicación y talento de los asistentes al curso”.Ignacio Reyna Rivas y Patricia Rodríguez Aranda obtuvieron el tercer y segundo lugar del concurso, la ganadora de la beca y primer lugar fue Gabriela Méndez.La beca incluye un curso de tres meses en ARSUTORIA School, en Milán, transporte de ida y vuelta de México a Italia y el hospedaje en la residencia de la escuela.“Quiero felicitar a los 28 estudiantes del curso que se gradúan el día de hoy, porque adquirieron conocimientos y herramientas certificadas a nivel internacional que les ayudarán a sobresalir en su carrera profesional”.En esta edición también se ofreció la conferencia “Tendencias para materiales Otoño Invierno 19/20” por parte de Héctor Jáuregui.El gerente de APIMEX compartió en su ponencia tres tendencias de moda: Explorador ártico, Ikigai “la razón de ser” y Untamed Flow (fluir indomable”.Al finalizar las actividades protocolarias se invitó a los asistentes a disfrutar de un coctel mientras apreciaron un fashion show a cargo de Elisa Líbano MX en colaboración con la marca leonesa de calzado Hazlo Diseño.La ganadora del primer lugar del concurso tendencia, diseño y patronaje de diseño de APIMEX, Gabriela Méndez Márquez, es una leonesa de 30 años, licenciada en diseño de modas.“Estoy muy contenta y agradecida por la oportunidad que me dan para seguir preparándome y capacitándome con los mejores”, dijo para am.La acreedora de la beca, para estudiar un curso de tres meses en Italia, es egresada de la Universidad Jannette Klein, de la Ciudad de México y obtuvo el premio gracias a su talento y a su gusto por el calzado.“Siempre he tenido una gran pasión por los zapatos; me gusta todo lo relacionado con el calzado, desde el momento de pensar un modelo y el proceso de creación, hasta el momento en el que están listos para usarse”.La joven actualmente se encuentra en el desarrollo de una marca de botas para dama y asegura que aplicará los conocimientos que le serán compartidos, gracias a la beca, en una de las escuelas más importantes de diseño de calzado, ubicada en el país europeo.