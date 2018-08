7 alimentos que debes evitar antes de tu rutina de ejercicio

Aquí encontrarás los alimentos que debes evitar antes de ejercitarte porque todos hemos pasado por ese momento en el que queremos empezar con una vida más saludable y comenzar a hacer ejercicio. Sin embargo, hay dos errores que la mayoría hemos cometido: el primero salir a ejercitarnos con el estómago vacío y el segundo, sobrecargarlo antes de ejercitarnos.



Así que antes de empezar con tu rutina de ejercicio te recomendamos desayunar algo que te dé energía para rendir lo suciente. Debes conocer y balencear tus alimentos correctamnete. Es por ello que te compartimos una lista de los 7 alimentos que debes evitar antes de tu rutina:



Brócoli y col



Aunque ambos tienen muchos benecios para la salud, por ejemplo, el brócoli ayuda a reducir el colesterol y la colior fortalece el sistema inmunológico, no es recomendable que los comas antes de tu entrenamiento porque el cuerpo no es capaz de digerirlos correctamente, ya que tienden a producir gases y te sentirás inamado. La recomendación es que guardes estos alimentos para después de tu rutina de ejercicio.



Bistec



La carne es uno de los alimentos que nos aportan bastante proteína, de ahí que el cuerpo tarde de 24 a 36 horas en digerirla. Así que no sólo debes evitarla antes de comenzar tu rutina de ejercicio, sino también si la cenas muy noche porque a la mañana siguiente tu cuerpo aún se encontrará en proceso de digestión y podría ocasionar que tus ejercicios vayan más lentos.



Frijoles



Los frijoles son una gran fuente de proteína y una ración te ayuda con los aportes nutricionales que necesitas. Sin embargo, comerlos antes de ejercitarte te puede producir inamación y gases que impedirán que te muevas o te desempeñes como lo deseas.



Agua gaseosa



Seguramente sabes que el agua gaseosa mineral tiene ciertos benecios: aumenta el pH del estómago y disminuye la producción de bilis, sin embargo, el gas también te hará sentirte pesado. Te recomendamos que la bebas después de tu rutina de ejercicio.



Leche y yogur



Tanto la leche como el yogurt contienen lactosa y muchas personas son intolerantes a la lactosa y no lo saben. La intolerancia a la lactosa puede provocar inamación, gases e incluso diarrea que, sin duda, impedirán relizar tu rutina de ejercicio y, además, sufrirás un mal rato con el dolor que provoca.



Soya



La soya es una vía muy efectiva para obtener proteínas. Sin embargo, los alimentos que están producidos de la fermentación de la soya contiene antinutrientes que pueden producir hinchazón y molestias gastrointestinales. Es por ello que se recomienda dejar estos productos para después del ejercicio.

