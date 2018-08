Seré exigente como directivo: Rafael Márquez

Este martes inició una nueva era en los Zorros del Atlas. Desde ahora, Rafael Márquez es el nuevo presidente deportivo del club, a la espera de dar resultados lo más pronto posible.



"Empiezo una nueva etapa con el equipo que vio mis primeros pasos, donde terminé mi carrera y que quiero tanto; hoy me da esta oportunidad pero sobre todo, es una gran responsabilidad", señaló el 'Káiser' en su presentación ocial, junto al presidente de la institución, Gustavo Guzmán.



Márquez se retiró apenas hace unas semanas del futbol profesional. Su último partido fue con la Selección Mexicana contra Brasil en el Mundial Rusia 2018, lo que signicó el adiós de una de las mejores trayectorias para un futbolista de este país.



"Así como he sido de profesional y exigente en mi carrera, lo seré en esta nueva etapa. Hay mucho compromiso, tengo muchas ganas de empezar a trabajar y analizar la situación; queremos conseguir un equilibrio y competir por conseguir el título deseado", añadió el también ex jugador del Barcelona.

Además, 'Rafa' Márquez reiteró su compromiso como hombre de pantalón largo. "A partir de hoy le voy a exigir a todos que se entreguen al máximo, que sientan los colores, que suden la camiseta, porque eso a mí me ha dado resultados y haré todo lo posible porque esos vengan lo más rápido posible".Cabe mencionar que, de los últimos seis torneos de la Liga MX, el Atlas solo ha calicado a la liguilla en dos de ellos. Además de la necesidad de volver a ser campeón del futbol mexicano, algo que no consigue desde 1951.