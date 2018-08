para asumir la dirección técnica del Tricolor; incluso señaló que el 'Piojo" Herrera conoce como pocos el medio mexicano.

Matías Almeyda, candidato serio para el Tri.



“Miguel Herrera y Matías Almeyda son buenos candidatos; Herrera conoce muy bien el medio, como pocos, ha estado en Selección y puede perfectamente asumir el cargo, Matías tuvo un buen desempeño en los últimos años con Chivas, puede que haya más gente que esté capacitada, pero tendrá que darse un buen análisis, lo bueno que hay tiempo y solvencia económica, es cosa de que tomen una buena decisión y ya están", comentó a CANCHA.

Miguel Herrera, actual entrenador del América



"Si quieren técnicos extranjeros, por ahí se ha mencionado a (André) Villas Boas (ex técnico del Shangai) a Quique Setién (técnico del Real Betis), son gente que está vigente, que trabaja bien, que ha tenido buenos resultados, pero es una decisión que le compete a los directivos y tendrán que analizar los pros y los contras", explicó.

El "Vasco" señaló que hay otros nombres que han sonado y aunque son gente con experiencia y probada capacidad, tendrá que tomarse en cuenta que pasará tiempo antes de que se empapen del entorno y de la gente que ha venido trabajando fuera de México y en la Liga nacional.

Quique Setién



"Alguien filtró las características de lo que se buscaba para el próximo técnico del Tri y en ese sentido, pues estoy a punto de cumplir 60 años, tengo una experiencia muy dilatada y a lo mejor estaban buscando a alguien de fuera con otro perfil", reveló.

"Estuve en el Mundial 40 días y de alguna manera sin equipo, vas sacando tus conclusiones y te das cuenta que están buscando otra cosa, fui entendiendo que no estaba dentro de su radar, y no pasa nada, me parece muy válido".

Da visto bueno a proceso completo



"La FMF está tardando porque está buscando lo más parecido al trabajo que hizo Juan Carlos Osorio, alguien de ese perfil, que conozca el futbol internacional, que tenga un método de trabajo que les guste para que haya un seguimiento. Me da la sensación que es lo que están buscando en el mercado, ya sea nacional o internacional", declaró Aguirre a CANCHA.

¿Crees que ha sido certera esta etapa de Osorio para darle seguimiento?



"A juzgar por los números me parece que sí, me parece que fue buena la actuación y si no se tuvo un acuerdo para seguir porque alguno no quiso o los dos, es una pena, porque lo mejor es tener continuidad.

"Lo que sí es que lo mejor es tener un técnico de cuatro años y no llegar de salvavidas, a tapar agujeros en los últimos minutos, que es muy difícil trabajar, yo trabajé dos veces así en Selección y es muy complicado. Lo mejor será escoger un técnico y dejarlo todo el proceso, sería lo ideal".



"Los técnicos debemos estar preparados para trabajar en distintas partes para adaptarnos a lo que hay, estamos actualizándonos día a día.

"No debe haber prejuicios, si viene a aportar, adelante. También hay muchos extranjeros que han venido a México y se han quedado, son de los nuestros", consideró.

