Ojalá y alguien le comente en corto a ‘Takeshi’ el ridículo paso que tuvieron como fieras Donovan, Cecchini, Ramos y Barnes, jugadores que fueron traídos por la directiva, pero no vieron luz con el Chavo.



No le exigiremos a Meneses gambetas de más, pero sí que sea desequilibrante. No le exigiremos que corra la milla, pero sí que sude la camiseta. No le exigiremos goles espectaculares, pero sí que sea inmisericorde en la puerta enemiga.



Y no está demás decirle a Meneses que jugará para una afición exigente, difícil de convencer, ávida de tener ídolos en la cancha y que está hasta el copete de ver a un equipo que no es ni frío ni caliente.

quizá aún no lo entienda del todo, por lo que trataré de resumir la actualidad de este club, o como diríamos en mi colonia, para que sepa a qué le tira.A la espera de un refuerzo, la banda derecha ha sido ocupada por Maximiliano Cerato, a quien hemos visto correr y correr y correr sin que nada extraordinario pase por sus botines.Pero el ‘Takeshi’ Meneses debe entender también que, dadas las circunstancias de tener un punto de nueve disputados, el equipo esmeralda no está como para esperarlo eternidades.y lo que se tiene no ha rendido los frutos deseados en la cancha. Aunque nos llamó la atención la extrañeza pública que tuvo Gustavo Díaz sobre esta nueva contratación , todos esperamos que la elección de Meneses tenga en alguna parte una pizca de la preferencia del técnico.Por eso, otra de las situaciones para asimilar por Meneses es cuajar en el gusto del timonel esmeralda., así tenga que parchar la posición con futbolistas de otras características. Sobre esto, que ‘Takeshi’ le pregunte a su compatriota Juan Cornejo, consentido de Díaz y al que sólo le faltó jugar de portero.Pero quizá el reto más importante del chileno, es que llega para ocupar el hueco que dejó Elías Hernández por la diestra. Esto hace que muchos aficionados a La Fiera extrañen al michoacano y por tanto, será inevitable hacer la comparación jornada a jornada.Ojo, no digo que sea un irreverente a las indicaciones del técnico, pero en la cancha y sobre todo al estar en los linderos del área enemiga, las formas y la decisión de ser mejor que el rival estarán en él.A esto le tiras, ‘Takeshi’, bienvenido.Twitter @geraslugo