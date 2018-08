Oswaldo Alanís recibe propuesta de Chivas

Luego de que el director deportivo de Getafe, Nico Rodríguez, hiciera público que no hay cabida para el defensa central mexicano Oswaldo Alanís, de inmediato el Guadalajara levantó la mano, le ofrece un contrato con una cláusula especial, en la cual tendría todo el apoyo por si en algún momento hay posibilidades de que emigre al futbol europeo.



Alanís tiene mercado, más en el Guadalajara que tiene la necesidad de reforzar esa zona baja con un defensa por izquierda, por ello puso en la mesa con su representante la posibilidad de regresarlo a la Liga MX, pero Chivas tiene otros competidores.



Los adversarios para los rojiblancos en la búsqueda de quedarse con el central rojiblanco no solamente están en la Liga MX, donde dos equipos también están interesados en sus servicios, sino en Europa.



El sueño de Alanís es jugar en Europa, no todo está perdido porque Getafe le dijo que siempre no, ya que está recibiendo apoyo del club y hasta ahora se manejan tres países como opciones para que pueda continuar su carrera: España, Holanda y Portugal.



El jugador no tiene pensado regresar por el momento a la Liga MX, está decidido a cumplir su sueño. Ofertas para continuar su carrera y agotará hasta la última instancia para colocarse en el viejo continente y en caso de no lograrlo, entonces sí tomaría alguna de las tres que tiene en México.