Consecuencias de la drogadicción: así se ve ahora Shaun Weiss

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El actor Shaun Weiss fue detenido por la policía al norte de California el sábado 4 de agosto. Una patrulla le encontró a las afueras de un centro comercial de la ciudad de Oroville (de unos 20.000 habitantes y a 110 kilómetros de Sacramento) junto a otras tres personas "comportándose de manera errática con unas linternas". Como la policía sospechó primero y confirmó después, Weiss había consumido drogas, según explica la revista People.El actor pasó unas horas en la prisión y fue liberado sin cargos. La noticia se ha conocido unos días después, el lunes 6, y lo que ha llamado especialmente la atención ha sido el estado físico en el que se encontraba Weiss, de 39 años, que se ha desvelado en la foto tomada de su ficha policial.En ella, se ve a Weiss más delgado y demacrado de lo habitual. Sus últimas imágenes son de abril de 2015, y en estos tres años su cambio físico ha sido más que notorio. Las drogas jugaron un papel fundamental en esta transformación, y no es la primera vez que se asocian con el actor, que hace exactamente un año, el 2 de agosto de 2017 fue detenido en Burbank, también en California, por posesión de metaanfetaminas. Entonces fue sentenciado a 90 días de prisión y no trascendieron imágenes de él.Weiss se hizo popular en su adolescencia gracias a la película de 1992 Somos los mejores, en la que daba vida a Goldberg, uno de los chavales a los que entrenaba Emilio Estévez, que interpretaba a un abogado obligado a cumplir tareas de servicio comunitario guiando a un inexperto equipo de hockey juvenil. Después apareció en un par de secuelas de la misma cinta y en varias series de televisión, todas de corte juvenil (Yo y el mundo, Instituto McKinley —Freaks and Geeks—, Colegas de clase) y a partir de los 2000 apenas obtuvo papeles secundarios en alguna serie y cortometraje.Según han explicado las autoridades, no se le recogió una muestra de sangre. Además, no se ha especificado cuál era la sustancia que había consumido.Weiss no es el primer rostro conocido que sufre las consecuencias de las drogas. Una de las más recientes ha sido Demi Lovato, que tuvo que ser hospitalizada a causa de una aparente sobredosis de heroína, una de las drogas que mayor repunte en su consumo están teniendo en EE UU. El actor Philip Seymour Hoffman o el también intérprete Cory Monteith fallecieron por su consumo.