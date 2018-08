VIDEO. Britney Spears 'pierde la memoria' en pleno concierto

-"Where are we?” (¿Dónde estamos?)

-“What´s up, Brighton Pride?”

Britney Spears estaba en Reino Unido dando concierto en su gira 'Piece of me', pero lo que no se sabe es si estaba ahí 'completa', y lo decimos por lo que hizo.'La princesa del pop' se quedó en blanco y cuando iba a saludar a la gente en Bringthon Pride, se detuvo, y con el micrófono y todo, preguntó a uno de sus bailarines dónde estaban., gritó, y el bailarín le respondió el nombre de la ciudad y del festival., gritó Britney como si nada.Y pues la cosa quedó grabada y ya es como un meme en las redes sociales.