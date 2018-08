Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Kendall Jenner salió con Ben Simmon durante el fin de semana en Los Ángeles junto con el perro Doberman de la modelo, pero lo que ella no se esperaba es que su paseo terminara con policías debido a que la madre de una pequeña les habló después de que el perro de Kendall Jenner mordiera a su hija.Kendall reaccionó con la evasión de su responsabilidad y huyó antes de que la madre pudiera confrontarla. Control Animal fue contactado a pesar de que las heridas de la niña no pasaron a mayores, pero Kendall Jenner no ha dado ninguna declaración al respecto.