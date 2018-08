'Muere' Paulina Rubio

"Los perros pueden sufrir golpes de calor y morir en minutos. Por favor nunca dejes a tu perro dentro de un auto en días calurosos". Es la leyenda final del video, para reiterar, por si no había quedado claro con la actuación de Paulina Rubio, que es totalmente imprudente e irresponsable encerrar a tu mascota en el automóvil, sin importar la época, frío, lluvia o calor.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

. La fatal combinación de altas temperaturas, un auto completamente cerrado yPero no se alarmen,(People por Ethical Treatment of Animals).al grado de actuar como tal, para experimentar en carne propia el sufrimiento que muchas mascotas han vivido por la inconsciencia de sus dueños y que esta campaña busca erradicar.En el video se puede ver a la cantante sentada en la parte trasera de una camioneta. Todo marcha con tranquilidad hasta que el conductor se estaciona y deja a Paulina encerrada debajo del intenso calor.Con el paso de los minutos, el sol y las altas temperaturas empiezan a mermar a la cantante y la desesperación se apodera de ella, poco a poco pierde las energías, su semblante hace notar lo sofocada que está, al no poder salir de la camioneta y después de una intensa, larga y angustiarte agonía, muere.ante la imprudencia de sus dueños.