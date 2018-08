Sale a la luz el plan para alejar a Demi Lovato de las adicciones

más de un mes lo que pase Demi Lovato internada en el centro de rehabilitación

tendrá un nuevo número de teléfono que sólo se le dará a las personas y amigos de confianza.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:



"Siempre fui transparente sobre mi viaje con las adiciones, lo que he aprendido es que esta enfermedad no es algo que desaparece o se desvanece con el tiempo. Es algo de debo seguir superando y todavía no he logrado hacerlo".

Al parecer seráal que entró en cuanto fue dada de alta del hospital Cedars-Sinai Medical Center.TMZ reportó que el equipo de trabajo y gente cercana a Demi planean que no tenga contacto con 'nada' que la pueda acercar a las adicciones.Planean eliminar de su vida a la gente que es negativa para ella, amantes de la fiesta e incluso amigos que le permiten lastimarse de alguna manera.Habría un pariente lejano entre esas personas que 'no serán toleradas'.Como relata Quién, la ex estrella DisneyComo recordamos, Demi escribió un mensaje a sus seguidores y al público luego de las horas que pasó casi entre la vida y la muerte: