Invitan a estudiantes de UAEH a participar en marcha

Directivos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) solicitaron a alumnos de los diferentes niveles educativos asistir a la marcha convocada para mañana por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).



Alumnos de primer semestre de las Preparatorias Uno y Cuatro, indicaron que mediante una reunión en sus respectivas salas audiovisuales, los directivos les informaron sobre la problemática que existe entre el gobierno estatal y la UAEH, tras lo cual, los invitaron a participar en la mega marcha de este miércoles.



Los estudiantes detallaron que los llamaron a apoyar su alma máter y defender la autonomía de la universidad, por lo que les pidieron acudir a la marcha en apoyo de dicha causa. Les anunciaron que la marcha será pacífica, por lo que los conminaron a comportarse ordenadamente; además, les indicaron que su asistencia deberá ser con autorización de sus padres y les recalcaron que la asistencia no es obligatoria.



Además, les solicitaron que, en caso de acudir a la protesta, deberán portar una playera blanca y una identificación. En tanto, un alumno de nivel superior en la carrera de Comunicación indicó que los estudiantes sí recibieron la petición de al menos tres profesores para acudir a la marcha que realizarán los militantes de Morena.



No obstante, el estudiante de licenciatura aseguró que los profesores de la UAEH no los han obligado o coaccionado a participar. Asimismo, un estudiante de la maestría de Población en la misma casa de estudios, mencionó que solo les mencionaron la marcha de este miércoles y se hizo la convocatoria de manera abierta.

