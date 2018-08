En Guadalupe de Rivera falta el agua y hay drenaje deficiente

“Tenemos un día agua y dos no, no nos queda más que almacenar el agua, lo que hace falta son las válvulas, ya se pidió el apoyo al Alcalde y se comprometió en campaña, cada vez que vienen les pedimos”, dijo.



“El Alcalde se comprometió en estos 3 años a ponernos el drenaje, esperemos que si se pueda hacer”, refirió.

son las principalesque a diario tienen que padecer habitantes de la comunidad rural, quienes esperan que las autoridades municipales pronto inicien las obras de infraestructura prometidas durante campaña.Sólo algunos de los habitantes de esta comunidad en crecimiento cuentan con agua de forma recurrente, sin embargo la gran mayoría debe soportar tener agua un día si y dos no, por falta de infraestructura en el pozo.Josefina Vargas Vargas, delegada de Guadalupe de Rivera, señaló que el pozo con el que cuentan actualmente es suficiente para abastecer a los, sin embargo faltan válvulas para conducir el líquido a las viviendas.Agregó que otra de las problemáticas es el drenaje que no cumple para nado con su función, primero porque la mayoría de los habitantes no cuentan con el servicio, y segundo, porque existe una fuga cerca del pozo de agua, y temen que se contamine de aguas negras.Otra de las peticiones de los habitantes de Guadalupe de Rivera fue la construcción de un panteón, para el que ya hay un proyecto ejecutivo, realizado desde la pasada administración pública, por lo que sólo esperan que en los siguientes 3 años se les cumpla.