Piden quitar malla ilegal que vecinos reinstalaron en Palma de Mallorca y Los Castillos

“No tienen permiso ante las autoridades (...) tuvieron su problema con la constructora y quisieron cerrar la calle, quiero pedirle tanto a los vecinos de Palma de Mallorca que nos pongamos de acuerdo, y a las autoridades de que nos apoyen con esta situación”, dijo.



“Es muy problemática la colonia y tenemos que pasar por ahí, en un principio cuando hicieron la venta (de casas) nos dijeron que esto se iba a abrir, ellos confiaron que no habría problema, pero no ha sucedido”, refirió.

fue la petición puntual de la ciudadana Yolanda Ruiz Vázquez, quien aseguró que se está violando el libre tránsito de los habitantes de la zona.entre los fraccionamientos, sin embargo, a casi un año, no ha obtenido nueva respuesta.Comentó que esta malla fue retirada por personal del gobierno municipal, pero horas después fue colocada nuevamente por los vecinos de Palma de Mallorca, a quienes no les importó cerrar la calle aunque su fraccionamiento no es privado.donde la incidencia delictiva es alta, además de que en al menos dos ocasiones han tenido que presenciar balaceras.Refirió que de no estar la malla, podrían salir por la calle principal de Palma de Mallorca hacia la colonia Valle Verde, e incorporarse hacia el bulevar Mariano Abasolo, sin exponerse a la inseguridad de la zona.La ciudadana indicó que volverán a buscar acercamiento con los vecinos que pusieron la malla ciclónica, además de llevar otro escrito a las autoridades municipales para solicitar el retiro de dicho material, pues no se puede permitir que los habitantes de Palma de Mallorca infrinjan la ley.