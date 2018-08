VIDEO. Captan a Angélica Rivera de vacaciones en París

Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto, fue captada en París, Francia, mientras se encontraba en un restaurante con sus hijas. Las fotografías fueron difundidas en redes sociales, captadas por el periodista independiente, Francisco Cobos, quien subió las imágenes ayer.



En el lugar, ubicado en Campos Elíseos, se encontraban Sofía y Fernanda Castro, hijas de Rivera. El 30 de julio, el Presidente inició un periodo vacacional de 5 días.



Cobos señaló que al momento de captar las imágenes, miembros del Estado Mayor le pidieron borrar las imágenes. Sin embargo, su hija grabó parte de lo sucedido.



"Me pidió mi teléfono celular, me dijo que me identicara, me dijo que borrara las imágenes, y le dije que no lo iba a hacer", relató el periodista en un video. Cuadras más adelante, el militar "nalmente se convenció y se regresó", dijo Cobos.