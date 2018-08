California sufre el mayor incendio de su historia

El fuego devora bosques, casas y también récords en el norte de California. La autoridad antiincendios del Estado anunció el lunes por la noche que el llamado incendio de Mendocino Complex es ya el más grande desde que existen registros. Ha quemado 114.800 hectáreas después de 11 días ardiendo. El fuego es resultado de dos focos distintos y afecta a tres condados en una zona a unas dos horas y media al norte de San Francisco.

El dato da una idea del año de incendios que lleva California. Hace solo ocho meses el norte de Los Ángeles sufrió el llamado incendio Thomas, en ese momento el más grande la historia gracias a una inusual combinación de altas temperaturas y viento fuerte del desierto en diciembre. El récord ha durado ocho meses. Cuatro de los cinco incendios más grandes registrados nunca en California se han producido en la última década.

“Es extremadamente rápido, extremadamente agresivo, extremadamente peligroso”, dijo a Los Angeles Times Scott McLean, subjefe de bomberos de California. “Mira lo grande que se ha hecho en solo cuestión de días, mira lo rápido que ha subido en el ránking. Eso no pasa. Simplemente, no pasa”. El incendio Thomas que rompió el récord en diciembre estuvo ardiendo casi un mes.

Un total de 75 casas y 68 estructuras de otro tipo han sido destruidas. Unas 11.300 continúan amenazadas por el fuego, según el último parte oficial del suceso. El fuego se reavivó este lunes con nuevos vientos y una nueva subida de las temperaturas, que aún seguirán subiendo hasta final de semana. Más de 3.900 personas trabajan contra el fuego, con 15 helicópteros y 93 camiones. Numerosas localidades han sido evacuadas en cuatro condados.

El incendio de Mendocino es el más extenso, pero no el más destructivo de los 16 grandes fuegos que hay activos en California. El llamado incendio Carr, en el remoto condado de Shasta al norte del Estado, había destruido más de 1.600 estructuras (mil de ellas viviendas) hasta el lunes por la noche. Ya han ardido 66.000 hectáreas y está contenido en un 47%. El viento llegó a provocar un asombroso tornado de fuego el pasado 26 de julio con una velocidad de 240 kilómetros por hora. Siete personas han muerto en este incendio.

El incendio Carr se ha situado ya como el sexto más destructivo de la historia de California. De nuevo, el peor fue tan solo el año pasado, en octubre, cuando comenzó la inusual repetición de la temporada de incendios que duró hasta enero.

El pasado sábado, en una visita a las zonas afectadas, el gobernador del Estado, Jerry Brown, dijo que hay que acostumbrarse a que esto va a ser “la nueva normalidad”. Ya había advertido lo mismo en diciembre. Brown considera que la agresividad de los incendios en los últimos años, que los expertos atribuyen a cuatro años de sequía seguidos de uno de los años más húmedos desde que hay registros (2016), son prueba de que ya se están sufriendo las consecuencias del cambio climático, una prioridad absoluta de su Gobierno.

En medio de la tragedia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció en Twitter su propia explicación de por qué se están haciendo cada vez más graves las temporadas de incendios. En un tuit el domingo por la tarde, dijo que los incendios “se están haciendo peores debido a las malas leyes medioambientales que no permiten que gran cantidad de agua que está lista sea utilizada”. El lunes, añadió en otro tuit que el agua “está siendo desviada al Pacífico”.

California wildfires are being magnified & made so much worse by the bad environmental laws which aren’t allowing massive amounts of readily available water to be properly utilized. It is being diverted into the Pacific Ocean. Must also tree clear to stop fire from spreading!