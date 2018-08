Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La emisión de billetes digitales propios es la nueva sugerencia del Fondo Monetario Internacional a los bancos centrales.Las razones recaen en la necesidad que existe de facilitar su utilización en el mundo digital, así como crear un complemento del efectivo físico y las reservas bancarias, que permitiría familiarizarse con el manejo de activos y no quedar al margen de la tecnología.El tema fue tratado por el FMI en una publicación de su revista mensual llamado. Ahí consignan la moneda digital como opción para que sea intercambiada entre pares de manera descentralizada, justo como sucede con criptoactivos. Explican que estaría basado en un registro distribuido con permisos en los que el banco central determinaría quién actúa.Dong He, subdirector del Departamento de Mercados Monetarios y de Capital del Fondo, es quien desarrolló el artículo en la revista. En ella, plantea que los bancos centrales pueden evitar la presión competitiva que los criptoactivos pueden ejercer sobre las monedas fiduciarias es seguir ejecutando una política monetaria efectiva, y estar abiertos a nuevas ideas y necesidades, a medida que vayan evolucionando las economías., escribió.En su análisis, He cree que las tareas de los bancos centrales se verían beneficiadas de la tecnología, pues las autoridades monetarias lograrían mejorar sus pronósticos económicos usando macrodatos, inteligencia artificial y aprendizaje automático.