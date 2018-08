Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Va una aplicación del verbo ‘maicear’ en la política.En mi Larousse de bolsillo, el significado real es “dar de comer a los pollitos”, pero en política, maicear equivale a tener bien alimentados a determinados personajes para usarlos cuando se les requiera.Precisamente por ‘maiceado’, los morenistas de Guanajuato piden la expulsión del próximo diputado local Ernesto Prieto.Ernesto hizo todo lo que estuvo a su alcance para que los candidatos de Morena obtuvieran el menor número de votos en el Estado. A cambio estuvo bien alimentado y con maíz de primera.Mea culpa al próximo alcalde de Silao, Toño Trejo, por el error de involucrarlo en contratos con el impresentable Juan Manuel Oliva.Los tratos fueron entre el actual alcalde, Juan Antonio Morales Maciel y el ex gobernador Oliva, camuflajeado en dos nombres, Anselmo Conejo Cornejo y/o Carlos Alejandro Caballero Acosta.Empieza a aclararse el panorama del futuro pro cónsul de Andrés Manuel López Obrador en el terruño.Mauricio Hernández Núñez está palomeado y vuelto a palomear como pro cónsul o si prefiere llamarle ‘delegado’ en Guanajuato. Su cercanía con AMLO es familiar, así que no hay vuelta.Para controlar el estado más panista de México, Mauricio nombró diez subdelegados, cada uno con méritos en la pasada batalla electoral.Para León apuntó al jovenazo Ricardo Gómez Escalante, ex candidato a diputado federal por esta ciudad.A Yuriria va José Antonio Franco; en San Luis de la Paz se instala Arizbeth García Monjaraz; para Guanajuato capital apunte a Angélica Olguín Calvillo.En Pénjamo, Raúl Cisneros tiene segura la subdelegación; para Acámbaro va Gabriela Estrada; en Salamanca queda Elizabeth Crespo; en Irapuato se instala Ángel Arriaga y desde los Apaseos reportará Gerardo Sierra. Queda pendiente Silao pero no por mucho tiempo.Eso sí, Ricardo Oceguera no aparece en la lista. Los morenistas lo tienen en la mira porque aparece en el primer círculo de Ernesto Prieto.Todos los subdelegados tienen entre 30 y 40 años de edad, así que López Obrador tendrá una visión muy joven de Guanajuato.Los empresarios ya no quieren a Memo Romero en el primer círculo del próximo gobernador Diego Sinhue, por su lentitud para apoyar a Honda.La planta automotriz estaba con el agua al cuello mientras que Memo esperaba que los japoneses tocaran a su puerta para pedir ayuda.Uno, dos, tres, casi pasó una semana, cuando Romero dijo que estaba listo para hablar con los empresarios y ofrecer apoyo.Las consecuencias pegaron a todo México. Debido a la inundación, la producción de autos bajó 3.7% en el país y las empresas proveedoras trabajan a paso lento.Mientras las autoridades estatales y federales se culpaban entre sí de provocar la inundación de las instalaciones de Honda, Memo Romero esperaba que los inversionistas pidieran apoyo para desaguar el área. Esta ‘reacción’ del Secretario de Desarrollo Económico del Estado llamó la atención de empresarios locales, quienes se manifestaron en contra de que continúe en el próximo gobierno.