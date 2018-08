Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En un mea culpa histórico de la jerarquía católica chilena, todos sus obispos, treinta y cuatro, presentaron su dimisión ante el Papa Francisco debido a los escándalos de pederastia y encubrimiento durante años por parte de la cúpula eclesiástica. La suerte del episcopado chileno está ahora en manos del Papa.La dimisión de estos 34 obispos chilenos se produce después de que el Papa los convocara al Vaticano para ahondar hasta las raíces en los escándalos de pederastia de los últimos años en Chile, con el fin de restablecer la justicia y la reconciliación con una sociedad ofendida. El escándalo ha conmocionado a un país que vive un desencuentro progresivo con la Iglesia. Los fieles creyentes se dicen decepcionados, ya solo el 44% de la población se declara católica.La investigación hace referencia a 266 víctimas que hasta ahora han presentado denuncia, de las cuales 178 son niños, el resto niñas y adolescentes.“La cifra nos estremece,” dijo el Episcopado. Pero se cree que es solo la punta del iceberg, día a día van apareciendo nuevos hechos. El último fue el del ex canciller del arzobispado de Santiago, quien es investigado por la Fiscalía en relación a cinco casos de abusos sexuales contra menores. Éste gozaba de inmunidad diplomática; sin embargo, el Vaticano le retiró la inmunidad y ya se encuentra en prisión preventiva, a la espera de ser juzgado por un tribunal del fuero común.El Papa Francisco ha condenado públicamente lo que describió como la “cultura del abuso y encubrimiento” en la Iglesia católica de Chile. Además, se dijo avergonzado el Pontífice porque ni él ni las autoridades eclesiásticas de Chile prestaron atención a tiempo cuando las denuncias crecían.Pero por desgracia esta pandemia no solo se da en Chile, es en todo el mundo. Solo en los últimos meses y hablando exclusivamente de la alta jerarquía, se podría mencionar el asunto del cardenal australiano George Pell, tesorero del Vaticano y quien alguna vez fue considerado para ser Papa; el arzobispo de Guam, el de Washington, el de Edimburgo… todos involucrados en abusos sexuales que ofenden a la comunidad y estremecen a la Iglesia Católica…El Papa ha tenido que tomar decisiones apremiantes para contener las conductas lascivas de importantes jerarcas religiosos. Por desgracia, los loables esfuerzos del Papa para erradicar viejas prácticas del clero y que tanto daño han propinado a la credibilidad de la iglesia jerárquica, no dan avances. La pedofilia es un problema muy arraigado que lastima y ofende a la sociedad, al mundo y sobre todo es un crimen contra la niñez, que la marca para toda la vida.El espinoso tema no es nuevo, la diferencia estriba en que en la actualidad se denuncia y se publica, lo que antaño era imposible. Con decretos papales, veladoras y rezos no van a cambiar los requerimientos sexuales de la naturaleza humana, cuya represión conlleva aberrantes conductas delictivas.Los expertos consideran que permitir que los sacerdotes se casen y tengan una vida sexual plena, de pareja, vendría a evitar gran parte de los abusos de pedofilia. La abstinencia no es el estado natural del ser humano, lo que lleva a pensar que la restricción y continencia sexual pudiera conducir a desviaciones y alteraciones incontrolables de los impulsos que reprime.El celibato no es un dictado divino, es una invención humana de orden disciplinario que violenta con represión el cuerpo y exacerba la neurosis, con costos sociales, morales y económicos muy altos. Solo en Estados Unidos, acaba de publicar el National Catholic Reporter, que las arquidiócesis han tenido que pagar más de cuatro mil millones de dólares como indemnizaciones por abusos sexuales. El crimen no está en la homosexualidad, ni su práctica entre adultos; sino en los ataques a niños: la pedofilia.El origen del celibato es un problema económico; entonces, para empezar a considerar, seriamente, extirparlo desde su raíz, tienen que analizar la relación costo-beneficio de que los curas que se casen, tengan familia y sean unas personas normales. El tema es que estos santos varones entregarán menos limosnitas a la arquidiócesis porque tendrán que mantener dignamente a su familia.Así las cosas, llegaría menos dinero a las arcas vaticanas y los príncipes sibaritas no podrán mantener el jardín de los epicúreos en el que se solazan. ¿Preferirían seguir pidiendo perdones con los ojos en blanco, en vez de cambiar su vida principesca para que la niñez no siga padeciendo la abominable pandemia?Hasta donde la Historia nos lleva de la mano, el inicio del celibato sucede así: en el año 1073, los servidores de la Iglesia aún se casaban, tenían mujer e hijos. Pero, todo eso cambió cuando a finales de ese año, el papa Gregorio VII tajantemente extirpó la formalidad del matrimonio de éstos. Es decir, dejándolos vivir libremente en concubinato para impedir que su descendencia se beneficiara de los derechos hereditarios de sus propiedades; por lo tanto, el celibato deriva de un interés económico, que permanece hasta nuestros días.El Papa Francisco ha sido el primero que ha combatido abiertamente la pedofilia, aunque no sus causas. Como ejemplo de la poca seriedad con la que se tomaba el espinoso tema, cito al ex secretario de Estado Vaticano, Tarcisio Bertone: al ser cuestionado por la prensa italiana sobre los continuos escándalos sexuales de la jerarquía, defendió a la aristocracia principesca esgrimiendo a los medios la argucia de que la prensa es la responsable de los escándalos y añadió: “No somos nosotros, es el diablo que anda suelto…”El argumento del cardenal Bertone es como un mal chiste de carpa, se asemejaría a la siguiente explicación: Imagine usted que un joven mancebo no pudiese contenerse y se decide a pellizcar los formidables glúteos de una bella dama en el metro. Ésta lo encara enfurecida y le dice ¡viejo degenerado, marrano…! El joven, sorprendido, responde de manera pausada y cortés: “discúlpeme, pero no soy yo, es el diablo que anda suelto…” Sería una burla y una desfachatez, como la de Bertone, con la diferencia que uno es un joven mancebo y el otro es un secretario de Estado que aspiraba a ser Papa.El Pontífice quiere cambiar lo que no funciona dentro de la Iglesia y de manera valiente y decidida ha enfrentado lo inamovible. Por desgracia, los príncipes retrógrados lo impiden, enfrentando así al pensamiento moderno que exige abrir nuevos cauces y afianzar intentos de búsqueda para miles de jóvenes que ya no creen en los dobles discursos, en las artimañas del diablo de las que habla el cardenal Bertone, ni en el control de sus conciencias a través del miedo al infierno, a la sexualidad y a sus impulsos.“Quien controle las pulsiones del ser humano y los sentimientos de culpa, controla al individuo”: Erich Fromm.La neurosis de culpabilidad que padecen algunas personas por el ejercicio de la sexualidad “va en relación directa al tamaño de la carga cultural represora de la religión que practique”.