Corredor Industrial

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En 2017 la facturación de México en productos cosméticos y de belleza fue de 9.448 millones de dólares, únicamente fue superado por Brasil que en el mismo periodo facturó 32.129 millones de dólares.Argentina con 5.444 millones de dólares, Chile con 3.302 millones de dólares y Colombia con 3.280 millones de dólares, componen las primeras cinco posiciones en América Latina.Evelyn Rodríguez, analista de investigación de Euromonitor International, comparte que los principales productores de estos artículos son Procter and Gamble, Avon y L’Oréal, los dos primeros con plantas en el estado de Guanajuato.Una de las estrategias que han buscado empresas de este sector es apostar por la producción de productos orgánicos, aunque aún sigue siendo menor su porcentaje.En casos a destacar podemos mencionar el de Ahal que utiliza ingredientes como el tepezcohuite o amaranto, Head and Shoulder’s cuyo envase es hecho con material reciclado; empresas como MAC y Khiel’s, recolectan envases vacíos de su producto o la marca brasileña Natura que ofrece productos de recarga. La sostenibilidad no se concentra sólo en el paquete, sino también en la responsabilidad de la empresa con el medioambiente, explica la analista.En Guanajuato, además de P&G en San José Iturbide e Irapuato y Avon en Celaya también podemos hablar de Cosmeco Fareva, firma de origen francés que maquila productos para Shepora, Yves Rocher, Mary Kay, Natura y Unilever.En cuanto a PyMes nacidas en el Estado y con presencia en el extranjero están Theo Vital, Voglia de México, Proteios y Depilcare que son parte de la marca colectiva GTO Beauty.El sector de productos químicos tiene un valor de exportaciones superior a los 220 millones de dólares en Guanajuato con la participación de 50 empresas que emplean a 7 mil personas, de acuerdo con datos de la Cofoce, dirigida por Luis Rojas.Irapuato, Salamanca, Silao, Celaya, San José Iturbide y León son los municipios con mayor participación en esta industria que envía productos a Estados Unidos, Argentina, Perú, Colombia, Taiwán y Chile.Al interior de la Canacintra León preparan un proyecto relacionado con innovación.La cámara que preside el empresario Roberto González Martínez tendrá a partir del próximo año una zona especial equipada con tecnología que permitirá el desarrollo de MiPyMes apegadas a la innovación, de esta manera las empresas existentes podrán apostar por nuevos productos que les permitan entrar con más facilidad a nuevos mercados.El espacio se logrará con una inversión de 10 millones de pesos con fondos del Gobierno de Guanajuato, vía Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior (CICES), el Centro de Investigación en Óptica y la Canacintra León.En el área habrá una impresora 3D para desarrollar prototipos, un lugar donde pueda existir el coworking para conectarse entre empresarios y también centros de investigación, reuniones de trabajo, networking que permita generar y luego conectarlas para hacerlas realidad.Mientras el espacio físico se concluye han comenzado a desarrollarse las primeras actividades, entre ellas la conjunción de una comisión de expertos integrado por el empresario Alejandro Álvarez, Omar Silva de la dirección de Innovación en León, Jorge García, Edgar Larios y Antonio Reus que está al frente del Parque Agrobioteg.En las 255 cámaras de comercio servicios y turismo en México, han decidido aplicar la famosa frase de “Todos para uno y uno para todos” de Los tres mosqueteros del francés Alejandro Dumas.Para coadyuvar en atención a la seguridad la Concanaco Servytur, al frente de José Manuel López Campos con cada uno de los presidentes delegacionales, realizará un análisis de los delitos más frecuentes de los que son víctimas los empresarios de estos tres sectores.Una vez concluido el documento será entregado a las autoridades federales para integrarlo al diagnóstico para el diseño de estrategia en materia de seguridad.La intención de sumar a todos los miembros es obtener una investigación cercana al comportamiento que tienen los delitos en cada estado de México.Cada cámara de comercio entregará su diagnóstico con base en una encuesta que realizarán a sus socios, para posteriormente elaborar un mapa del delito en México, aunque estará basado en tres sectores productivos, tendrá impacto en la sociedad, porque muchas empresas al verse afectadas tienen que abandonar el lugar dejando sin empleo a las familias de la localidad.López Campos dejó en claro que quieren apoyar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y lograr que se disminuyan los índices de delitos cometidos contra las empresas, los afiliados y sus familias.Además, se busca que las regiones que ahora no son productivas por el cierre de negocios o inhibición de inversiones ante la falta de seguridad, vuelvan a tener incentivos para la instalación de nuevas empresas y la reapertura de establecimientos.