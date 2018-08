Detrás de las sonrisas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Difícil olvidar las imágenes. El humeante aparato destrozado sobre un pastizal.Quizá no se debió intentar el despegue.Allí la responsabilidad es compartida. Las investigaciones dirán.Los llaman protocolos, son esos lineamientos a seguir en caso de emergencia.Transportarse en barco no es muy frecuente, pero volar es parte de la vida de decenas de millones en nuestro país. Pudimos haber estado en ese vuelo, el 2431, pudo haber sucedido en otra ciudad, pero los protocolos son los mismos para todos.Subimos al aparato y muchas ocasiones en automático nos conectamos con una lectura, con algún dispositivo, con nuestra música, mientras ellas o ellos dan instrucciones señalando las puertas de salida, el uso de las mascarillas, etc.. Y allí están como autómatas repitiendo el protocolo a sabiendas de la indiferencia hacia ellos. Después aparecen los carritos con refrescos, cervezas o lo que sea, unos cacahuates y allí todo se confunde.. Es un oficio mal entendido.Los pasajeros se molestan cuando les hacen alguna indicación de apagar el celular o de guardar el equipaje de manera adecuada. Pero ellos están cumpliendo con su trabajo. Todos van uniformados y el uniforme debe recordarnos que detrás hay un entrenamiento, una jerarquía, funciones específicas dentro de la nave.Si a ello le agregamos que a las mujeres se les diseñan uniformes atractivos, con pañoletas de colores vistosos, en armonía con el calzado y los bolsos, pues resulta que la imagen que nos proyectan es equívoca.Samantha Hernández y Brenda Zavala deben haber pensado que quizá nunca les tocaría aplicar su entrenamiento y de pronto vinieron los golpes, el humo, los ruidos y crujidos espantosos y tuvieron que reaccionar de acuerdo a lo previsto, en los protocolos, by the book, siguiendo el manual. Y eso hicieron,Lo mismo hizo el primer oficial Daniel Dardon, mientras el piloto permanecía inmóvil por una lesión severa. Las salidas por las alas quedaron inutilizadas. Varios pasajeros ayudaron a otros a escapar del tubo ardiente y alejarse del aparato. Minutos después llegaba protección civil y los elementos de la Cruz Roja. Sobrevivientes: 103 de 103 pasajeros.Los directivos de la aerolínea, Aeroméxico, salieron sin titubeos a dar la cara y en horas se conocíaDos varones en la cabina, dos mujeres como sobrecargos. Los motivos últimos del percance están sujetos a investigación, pero la lección es clara: debemosQuizá, me comentaba una mujer, lo primero sería vestirlas de forma tal que entierren la imagen de pretendidas muñecas y nos recuerden la enorme responsabilidad que tienen en sus manos.El asunto atañe a una deformación que en el extremo puede ser insultante para las mujeres a las que encontramos en restaurantes con vestidos provocadores que son el uniforme obligado, o eSoy usuario frecuente de Aeroméxico y no extrañaría si las pañoletas fueran sustituidas pory se despiden de nosotros a la salida, pero que detrás de la sonrisa obligada ejercen un oficio muy respetable.P.D. Sergio Ramírez, el gran escritor nicaragüense, voz libertaria y referente ético internacional, se dirige al presidente electo:Detrás de sus palabras hay 400 muertos y dos mil heridos producto de la represión. Debemos reaccionar.