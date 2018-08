Si hay un elemento infalible durante este periodo vacacional es lo que conocemos como éxitos de verano, aquellos temas que suenan una y otra vez en todas las radiodifusoras y que todos corean hasta el hartazgo.

Aunque data desde finales de 1880, el concepto ‘summer hits’ surgió originalmente en Italia durante 1964, cuando la Asociación Italiana de Fonografía decidió convocar un concurso llamado ‘Un disco per l’estate‘ (Un disco para el verano), con el fin de aprovechar las ventas tal como ocurría durante el invierno. El éxito del concurso hizo que la fórmula repitiera en los años posteriores y pronto se extendió por todo el mundo.

A partir de entonces, sobre todo en la industria de la música popular, los artistas más renombrados o bien aquellos nuevos talentos que las disqueras auguran convertir en grandes estrellas, reservan sus temas más prometedores para ser estrenados durante estas fechas y así apostar para liderar las listas de popularidad.

La receta es sencilla y se replica en casi todos los casos: estribillos fáciles de aprender y melodías pegajosas que suelen acompañarse de bailes sencillos, apoyados por los medios de comunicación, bares, antros y, en los últimos años, con el respaldo de fuertes estrategias de promoción como incluir el tema en productos televisivos como programas o series, usarlo para comerciales de grandes marcas o presentarlo en el marco de eventos importantes de la talla de la Copa del Mundo o el Super Bowl.

Además, al menos durante los últimos 15 años, fiestas, ligues y sexo también parecen ser una constante en los contenidos de sus letras.

Sin embargo, salvo honrosas excepciones, en la mayoría de los casos el éxito es pasajero, luego de algunas semanas de escuchar el sencillo en cuestión una y otra vez en todos lados, el público comienza a cansarse, entonces llega un nuevo hit que lo reemplaza.

Así es como hemos obtenido canciones que todos cantamos y bailamos durante nuestros veranos y que al volverlas a escuchar sin duda nos inundan de recuerdos.

El Tiburón, de Proyecto Uno, en el verano de 1993 y La Macarena, de Los del Río, en 1996; en 2001, Yo Quiero Bailar, de Sonia y Selena, tema que musicalizó la primera edición de Big Brother en nuestro país; Aserejé, de Las Ketchup, en 2002 y Gasolina, de Daddy Yankee, en 2004; La Copa de la Vida del puertorriqueño Ricky Martin y Waka Waka de la colombiana Shakira, himnos de las Copas Mundiales de Futbol de Francia 1998 y Sudáfrica 2010, respectivamente.

En los últimos años, los grandes éxitos del verano han sido Gangnam Style, interpretada por el surcoreano PSY en 2012, Ai Se Eu te Pego del brasileño Miachel Telo en 2013; Bailando, de Enrique Iglesias, en 2014; Cheerleader del cantante jamaiquino OMI, en 2015; El Taxi, de Pitbull, en 2016; e indiscutiblemente el año pasado fue para Despacito, de Luis Fonsi y Daddy Yankee.

Aún no se confirma el título del gran éxito del verano 2018, pero podría estar entre Drake y su tema In My Feeling; I Like It de Cardi B, de Bad Bunny y J Balvin; o Girls Like You, de Maroon 5 con la colaboración también de Cardi B.

