En la carrera de todo intérprete exitoso siempre hay una canción que les consiguió la fama y por la cual siempre serán recordados, pero en algunas ocasiones estos mismos artistas terminan cansados de ella e incluso llegan a odiarla.

Algunos de estos casos pueden sonar increíbles. ‘Like a Virgin’ es sin duda la canción que convirtió a Madonna en el ícono de la cultura popular que conocemos hoy, pero en 2009 ella misma expresó ante la prensa que cada vez que va a algún lugar hacen sonar sus trabajos más viejos y son canciones de las que está muy cansada, por lo que se ha visto obligada a pedir que las quiten.

Aseguró que usualmente eligen ‘Like a Virgin’ y esa es exactamente la que ya no quiere oír. En 2008, la reina del pop dijo en una entrevista: “No estoy segura de que pueda cantar ‘Holyday’ o ‘Like a Virgin’ otra vez, simplemente no puedo, a menos que alguien me pague como 30 millones o algo así”.

Por otro lado, si bien ‘Let It Be’ es de los temas más representativos de The Beatles, no es precisamente la canción que los llevó a la fama, incluso se cree que Paul McCartney estaba tan insatisfecho con el álbum completo que ese fue uno de los motivos que los llevó a la separación.

En lo que se conoce como ‘El desastre Let it be’, cuentan que durante las sesiones de grabación, a cada sugerencia de McCartney, Lennon respondía con una negativa, hasta el punto que Paul salió del estudio diciendo: “Se acabó, la banda es historia”. De hecho, en 2003, ya como solista, McCartney remezcló el álbum como el cree que siempre debió sonar y lo llamó ‘Let It Be… Naked’.

En cuanto a ‘Don't Stop Me Now’, es indudable que se trata de uno de los grandes himnos que nos regaló el enorme Freddie Mercury. Sin embargo, a Brian May, el guitarrista de Queen, nunca le acabó de convencer porque creía que de alguna forma enaltecía el hedonista y peligroso estilo de vida de Mercury.

¿Y quién puede negar que con ‘Smells Like Teen Spirit’ Nirvana marcó a toda una generación? Pero el mismo Kurt Cobain aseguraba que era una vergüenza tocarla, ya que sentía que el público estaba muy empeñado con ese tema dejando de lado el resto de su trabajo, al grado de que se negó a tocarla en varias ocasiones.

A decir verdad, Kurt odiaba incluso el nombre de la canción, ya que lo tomó cuando malentendió a Kathleen Hanna, cantante de la banda de punk Bikini Kill y novia en ese entonces del baterista Dave Grohl, cuando pintó en la pared “Kurt smells like teen spirit” (Kurt huele a espíritu adolescente), pero ella se refería a la marca de desodorantes.

El más claro ejemplo es el clásico de Radiohead ‘Creep’, desde el principio la banda estaba en desacuerdo con grabar el tema al considerarlo demasiado deprimente y comercial, pero terminaron haciéndolo bajo la presión de su disquera; incluso el guitarrista Jonny Greenwood confesó que los acordes agresivos nacieron como un intento de sabotear la canción.

Thom Yorke llegó a calificarla como basura y en un concierto en Montreal, cuando les pidieron tocarla, el cantante contestó tajantemente que estaban hartos de ella. Por años Radioehad dejó de tocar ‘Creep’ en sus conciertos, hasta que en marzo de 2009, en el Foro Sol, en México, el tema volvió a sonar.

REDES:

Facebook: /MelomanoRadio

Twitter: @MELOMANO_radio

Instragram: melomano.media