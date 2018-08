duerme a las células cancerosas

pero sí las paraliza de forma definitiva.

especialmente el de sangre y el de hígado,

Los resultados de las pruebas que demuestran la efectividad del fármaco fueron publicadas en la revista científica Nature.



“Descubrimos que el agotamiento genético de la proteína KAT6A cuadruplicó la esperanza de vida en modelos animales de cánceres de sangre llamados linfoma. Armados con el conocimiento de que KAT6A es un importante factor de cáncer, comenzamos a buscar formas de inhibir la proteína para tratar el cáncer “, indicó el líder de la investigación.

En terapias estándar contra el cáncer, se ataca a las células sanas,

“En lugar de causar daño al ADN, como lo hacen la quimioterapia y la radioterapia, esta nueva clase de medicamentos contra el cáncer simplemente pone a las células cancerosas en un sueño permanente"

"La posibilidad de brindarles a los médicos otra herramienta que podrían usar para retrasar sustancialmente la recurrencia del cáncer podría tener un gran impacto para los pacientes”.

Con información de Noticieros Televisa y Agencias.

Científicos de Australia han desarrollado un medicamento que, y así detiene su crecimiento y propagación sin dañar el ADN del resto de las células del organismo humano.Esta investigación lleva casi una década de trabajo y por fin los científicos lograron el éxito.Esta primera clase de fármacos no elimina las células responsables de los tumores, ni deshace,Luego de una serie de pruebas se determinó que el medicamento podría convertirse en una revolución médica, pues tiene el potencial de detener la progresión del cáncer,así como para retrasar la recaída del cáncer.Los fármacos trabajan directamente sobre las proteínas KAT6A y KAT6B, que son las principales responsables de la conducción y desarrollo del cáncer en los seres humanos.Al probar con la inhibición directa de estas proteínas, se descubrió que lograban cortar de tajo el avance de las carcomas.La investigación fue dirigida por el profesor asociado Tim Thomas y la profesora asociada Anne Voss, del Instituto de Desarrollo Médico Walter and Eliza Hall, el profesor Jonathan Baell del Instituto de Ciencias Farmacéuticas Monash y el doctor Brendon Monahan de Cancer Therapeutics CRC.Los investigadores responsables de este fármaco explicaron que la mayor diferencia de su tratamiento con los que ya existen, es que no causan daños al ADN de las personas.causando efectos secundarios a corto plazo como náuseas, fatiga, pérdida de cabello y una especial susceptibilidad a las infecciones, sin mencionar estragos a largo plazo como infertilidad e incluso riesgo a sufrir otros tipos de cáncer., indicó la profesora Voss, del Instituto de Desarrollo Médico Walter and Eliza Hall.Sin embargo, los científicos responsables de este fármaco explicaron que aún hace falta realizar muchas pruebas antes de poder colocarlo al alcance de los pacientes de todo el mundo.