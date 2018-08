Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Este verano, además poder ver cómo chocan contra la atmósfera de la Tierra los meteoros de las Perseidas o las Delta Acuáridas, las lluvias de estrellas más populares de esta estación, hemos tenido la suerte de poder presenciar un eclipse total de luna el día 27 de julio, que además de darse el asombroso fenómeno de luna roja, será el más largo del siglo XXI con 1 hora y 42 minutos de duración.Saber cuándo mirarSi queremos información de los próximos eclipses que ocurrirán y que serán visibles desde la zona concreta en la que habitamos, podemos echar mano de Eclipse Calculator Lo mejor es que ha sido desarrollada por ServiAstro, el sitio web de divulgación de la astronomía del Instituto de Ciencias del Cosmos y del Departamento de Física Cuántica y Astrofísica de la Universidad de Barcelona.Saber qué mirar: Star Walk 2Gracias a la realidad aumentada que aporta esta aplicación es casi como visitar un planetario pero con el cielo delante, lo que nos permite ir aprendiendo, por ejemplo, cuál es esa estrella que brilla tanto o cómo se llama la constelación que hay sobre la Osa Mayor. A esta experiencia se añaden efectos de sonido, efectos visuales, dibujos artísticos para dar forma a las constelaciones e incluso una emotiva banda sonora al más puro estilo de una sesión de planetario.Lo que también confiere a esta ‘app’ como un atlas de las estrellas es su parte educativa donde se muestra todo tipo de información, con imágenes en 3D , de los cuerpos celestes como nebulosas, constelaciones, planetas, cometas, satélites artificiales y otros objetos del espacio.Vito Technology edita esta y otras aplicaciones relacionadas con el aprendizaje de la astronomía y además de Star Walk han creado Solar Walk, que se centra en el comportamiento del Sistema Solar, Star Walk Kids, una forma más cercana de enseñar las estrellas al público infantil o Satellite Tracker, una forma de hacer seguimiento de todos los satélites que giran alrededor del planeta y que a veces confundimos con estrellas. Estas ‘apps’ se pueden encontrar para iOS y Android y tanto en versiones gratuitas como de pago, para eliminar anuncios o añadir módulos con más opciones.Un decano astronómico: NASADe la misma manera lo hacen a través de sus numerosas aplicaciones móviles, entre las que destacan: NASA, donde podremos estar al día de la actividad de la agencia, ya que allí suben noticias de sus proyectos, misiones en activo, reportajes, actividad en redes sociales y más de 16.000 imágenes y 14.000 vídeos que convierten esta ‘app’ en un tesoro documental; NASA Visualization Explorer , por su parte, nos ofrece una conexión directa con la extraordinaria flota de naves espaciales de investigación de la NASA, mostrándonos los últimos hallazgos en un formato atractivo y emocionante que nos permite viajar a lugares remotos del espacio sin movernos del sitio.Sacar partido a lo que vemos: PhotoPillsYa que vamos a ver y a aprender sobre el firmamento, que mejor que fotografiarlo y así tener un buen recuerdo que compartir. Para este menester existe PhotoPills , una aplicación creada para que los fotógrafos, tanto aficionados como profesionales, puedan planificar una captura fotográfica en concreto. Si alguna vez hemos pensado que era una lástima que al hacer una foto no estuviera la luna justo encima de algo, con esta ‘app’ podemos conseguirlo ya queSe trata pues de una aplicación muy singular ya que buena parte de su desarrollo está versado en la información práctica necesaria para controlar la posición del sol, la luna y las estrellas de la vía láctea en un momento y lugar determinados para obtener las mejores imágenes. Además dispone de un calendario lunar, una calculadora de estrellas para saber el tiempo de exposición necesario, como puntos, o un simulador de rastros de estrellas, que sirve para prever cómo las estrellas giran y el ángulo que describen en un tiempo de exposición determinado. La aplicación es de pago y frece todas estas características por unos 11 euros para iOS y un euro menos para Android.En busca del ‘cielo negro’Ya que es época de viajar, quizás sean útiles algunas páginas web que nos ayuden a localizar los mejores lugares para observar el espacio. The World At Night (TWAN)Por su parte, The International Dark-Sky Association, promueve la preservación y protección de la noche oscura en todo el planeta para que las futuras generaciones puedan disfrutar de las estrellas y se alejen de la contaminación lumínica que ofrecen los núcleos superpoblados. Gracias a esta iniciativa podremos localizar las zonas de ‘cielo negro’, imprescindibles para ver correctamente el firmamento. Para eso mismo sirve la ‘app’ Dark Sky Meter (iOS), ya que aporta datos sobre el nivel de contaminación lumínica de una zona determinada a partir de la información proporcionada directamente por la International Dark Sky Association. También te ofrece los pronósticos de nubosidad, las fases de la luna y los tiempos de cielo oscuro, entre otras cosas. Igualmente, Dark Sky Map, es una aplicación similar a la anterior para dispositivos con sistema operativo Android, que ofrece la vista de un mapa de colores para identificar las zonas de ‘cielo negro’, cuyos datos se van obteniendo desde el satélite de observación terrestre de la NASA, Suomi NPP.Hasta el infinito y más allá: ExoplanetSi hemos descubierto que las estrellas son nuestra pasión, quizás sea hora de ir más allá y buscar el universo desconocido. Exoplanet nos ayuda a entender todos esos planetas y estrellas extrasolares que tan enigmáticos nos parecen, ya que es un catálogo altamente visual e interactivo de todos los exoplanetas conocidos hasta ahora, más de 1.800. L. Aunque es solo para entorno iOS, es gratuita y está a cargo del astrónomo profesional, Hanno Rein, miembro del departamento de Ciencias Físicas y Ambientales y director de Centro de Ciencias Planetarias de la Universidad de Toronto.