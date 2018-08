Un virus podría retrasar la llegada de los nuevos iPhone

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La compañía indicó el fin de semana a través de un comunicado, que varios de sus sistemas informáticos y herramientas estaban infectados por un virus y que causara demoras en el envío de los dispositivos a la vez que esperaba una recuperación total el lunes.Mark Li, un analista de Sanford C. Bernstein, dijo en un informe el domingo que Apple era uno de los clientes afectados, pero que una recuperación rápida en el cuarto trimestre debería mantener el impacto al mínimo. "A largo plazo, la imagen confiable de TSMC está algo manchada pero es difícil cuantificar el efecto ahora", dijo Li., sin embargo, no se vio comprometida la información de sus clientes. KGI Securities dijo en un informe que si bien algunos de los envíos se retrasarán, el impacto para el próximo lanzamiento del iPhone es limitado porque "la cadena de suministro normalmente se prepara para estos incidentes y fabrica conjuntos de chips excedentes durante la etapa inicial".Apple no respondió de inmediato a una solicitud de Reuters para hacer comentarios. TSMC dijo que no tenía ninguna información adicional por el momento.TSMC ha dicho que mantuvo su pronóstico previo de crecimiento de ingresos de un solo dígito para 2018 ya que los envíos demorados en el tercer trimestre se recuperarían en el cuarto trimestre.