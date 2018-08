¿Por qué celebrar el día internacional del gato?

“Los gatos domésticos conservan muchas de sus habilidades de caza como resultado de años de evolución, convirtiéndolos en unos de los depredadores más eficientes y mortíferos del mundo”, se lee en el sitio de la IFAW.

Esterilización y vacunas

Ponle un collar

Entretenerlo

Gatitos. Como si no bastara verlos a diario en memes, cada año estos animalitos peludos tienen dos celebraciones. Una el 20 de febrero en honor a Socks, el gatito de los Clinton, y el día de hoy, 8 de agosto o 'el día internacional del gato'.La fecha de hoy fue instaurada por la Fundación Internacional para el Bienestar Animal IFAW por sus siglas en inglés para recordar que aunque tu gatito puede ser tu compañía, los gatos domésticos representan un peligro para la vida silvestre y por ello requieren ciertas atenciones.Esto significa que el gatito tierno que duerme por las tardes también es un depredador de animales silvestres pequeños.Pero este día es prinicipalmente para evitar que la mala fama de estos felinos continúe. Para ello, IFAW da unas recomendaciones para evitar que los gatos cacen otros animales o formen grandes colonias de gatos callejeros.Evitarás que abandone a sus cachorros, además de que las vacunas harán que no contraiga enfermedades o propague parásitos.Si lo dejas salir, es importante que lleve una placa con su nombre y si lo has sorprendido cazando pájaros, la IFAW recomienda ponerle un collar colorido, para que los pájaros lo identifiquen antes de ser atrapados.+Si no quieres que esté fuera todo el día, puedes hacerle un 'catio' que no es más que una jaula bastante amplia para permitirle jugar y estar fuera sin deambular.