Alanís le hizo el feo a los Pumas antes de ir a Europa

2018-08-08 10:50:25 | EL UNIVERSAL

Foto: El Universal.



Antes de marcharse al Getafe de España, club en el que no entra en planes por decisión del entrenador José Bordalás, el defensa Oswaldo Alanís tuvo una importante oferta de los Pumas, pero el chico no la tomó en cuenta, ya que tenía el deseo de probar fortuna y después triunfar en el balompié europeo.



La directiva auriazul está consciente de que Alejandro Arribas y Luis Fernando Quintana no integran la dupla de zagueros más efectiva en la Liga MX, por lo que pensó en el futbolista que pertenecia al Guadalajara.



Le ofreció un contrato superior al que tenía en las Chivas, pero la respuesta es negativa. Hoy, con Alanís sin club, podría pensarse que los universitarios son opción, pero ya no es considerado.